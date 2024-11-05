Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Yatırımları Artıyor

Rüzgar Enerjisi Sektöründeki Hedefler

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, rüzgar enerjisinin Türkiye'nin enerji geleceğinde kritik bir rol oynayacağına dikkat çekti. Erden, "Bu güçlü geleceğin gerçekleşmesi için TÜREB olarak ve sektörce yılda 5 gigavatlık rüzgar yatırımını gerçekleştirmeye talip olduğumuzu buradan kuvvetle beyan etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Fiyatları

Erden, yenilenebilir enerji üretiminin, önümüzdeki yıllarda ortalama elektrik fiyatlarında önemli bir düşüş sağlayacağını belirtti. Rüzgar enerjisinin bu sürecin merkezinde yer alacağını vurguladı.

Özellikle rüzgar, Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandıracak bir kaynak olarak öne çıkmaktadır. İbrahim Erden’in açıklamaları, sektördeki farklı paydaşların işbirliğiyle bu hedeflerin başarılabileceğini işaret ediyor.

WindEurope Başkanı Giles Dickson, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, TÜREB tarafından "Geleceğin Enerjisi, Türkiye'nin Geleceği" temasıyla düzenlenen 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne (TÜREK 2024) katılarak konuşma yaptı.

WindEurope Başkanı Giles Dickson, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, TÜREB tarafından "Geleceğin Enerjisi, Türkiye'nin Geleceği" temasıyla düzenlenen 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne (TÜREK 2024) katılarak konuşma yaptı.