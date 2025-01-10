Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi Kasım 2024'te Artış Gösterdi

Kasım 2024'te Türkiye'de sanayi üretim endeksi aylık %2,9, yıllık %1,5 arttı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:04
Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi Kasım 2024'te Artış Gösterdi

Türkiye Sanayi Üretiminde Olumlu Gelişim

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, kasım 2024 döneminde sanayi üretim endeksi, aylık bazda %2,9 oranında bir artış göstermiştir. Yıllık bazda ise bu artış %1,5 olarak gerçekleşmiştir.

Artış Nedenleri

Sanayi üretimindeki bu pozitif eğilim, özellikle imalat sanayinde kaydedilen büyüme ile ilişkilendirilmektedir. Uzmanlar, sanayi sektöründeki bu ivmenin devam etmesi için çeşitli faktörlerin etkili olduğunu belirtmektedir.

Sektör Bazında Değerlendirme

Sanayi üretiminin artışı, Türkiye ekonomisine katkıda bulunurken, aynı zamanda istihdam ve katma değer yaratma potansiyelini de artırmaktadır. Ekonomistler, bu gibi olumlu verilerin, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını vurgulamaktadır.

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