Türkiye'de Şirket Kuruluşları Arttı: 2024'te 118 Bin 137 Yeni Girişim

Türkiye'de şirket kuruluşları 2024'te hız kesmeden devam etti. Geçen yıl toplam 118 bin 137 yeni şirket ve kooperatif faaliyete geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılının Aralık ayı ve bir önceki yıla ilişkin şirket kurulumu ve kapanma istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Artış Gözlemlendi

Aralık 2024'te kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 25,4 artış gösterirken, gerçek kişi ticari işletmelerde bu artış yüzde 39 oldu. Ancak kooperatif kuruluşlarında yüzde 10,1 oranında düşüş yaşandı. Aynı dönemde kapanan şirket ve kooperatif sayısında ise önemli artışlar gözlemlendi; kapanan şirket sayısı yüzde 187,2, kooperatifler yüzde 282,4 ve gerçek kişi ticari işletmeler yüzde 97,5 yükseldi.

Tüm İllerde Şirket Kurulumu

Aralık 2024'te tüm illerde yeni şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti. Bu ay içerisinde kurulan 12 bin 847 şirket ve kooperatifin %85,2'si limitet, %13,3'ü anonim şirketlerden oluştu. Ayrıca, bu kuruluşların %35'i İstanbul, %10,5'i Ankara ve %5,8'i İzmir'de hayata geçirildi.

Yabancı Ortaklı Şirketler

Geçen ay kurulan 578 yabancı ortak sermayeli şirket'in 27'si İran, 21'i ise Almanya ile ortaklık kurarak faaliyete geçti. Bu şirketlerin 100'ü anonim, 478'i ise limitet şirket statüsünde kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayesinin %76,3'ü yabancı sermaye payından oluştu.

2024'te kurulan şirketlerin sektörel dağılımı da dikkat çekiciydi. Özellikle ticaret, inşaat ve imalat sektörlerinde yeni girişimler öne çıktı. Kapanan işletmelere baktığımızda ise yine en yüksek oranın toptan ve perakende ticaret sektöründe olduğu söylendi. Aralık 2024'te 188 yeni kooperatif kuruldu ve bunların büyük çoğunluğu konut yapı kooperatifleri olarak faaliyete başladı.

TOBB'un açıkladığı bu veriler, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını sürdürebilmesi için yeni girişimlere olan ihtiyacı ve artan yabancı yatırım ilgisini gözler önüne seriyor.