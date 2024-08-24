Türkiye'de Ücretli Çalışan Sayısı 49 Ayda Artış Gösterdi

Türkiye'de Ücretli Çalışan Sayısında Önemli Artış

Türkiye'de haziran ayında ücretli çalışan sayısının yıllık bazda 49 aylık artış serisine ulaşması dikkat çekti. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selahattin Toğay, konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ücretli Çalışan Sayısı 15.6 Milyona Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziran ayında 15 milyon 601 bin 552 kişi oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre ücretli çalışan sayısında %3.4'lük bir artış gözlemlendi.

Sektör Bazında Yükselişler

Ücretli çalışan sayısı sektör bazında incelendiğinde, ticaret ve hizmetler kategorisinde, verilerin 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı görüldü. Bu kategorideki çalışan sayısı haziran ayında 8 milyon 842 bin 545 olarak kaydedildi. Ayrıca, konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında da 1 milyon 369 bin 895 kişi ile rekor bir çalışma sayısına ulaşıldı.

Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi

Prof. Dr. Selahattin Toğay, iş gücü piyasasına yönelik olarak büyüme, istihdam ve işsizlik bağlamında değerlendirmeler yaptı. Toğay, "Ücretli çalışan sayısının artması, büyüme-istihdam bağlantısının gücü açısından önemli. Büyümenin istihdam yaratma gücü arttıkça işsizlik oranı zaman içerisinde azalacaktır," şeklinde konuştu.

Gelecek Vizyonu

Prof. Toğay, Türkiye’de 15-64 yaş aralığında nüfusun halen arttığı yanı sıra kadınların iş gücüne katılımının dalgalı seyrine dikkat çekti. Toğay, "Kısa dönemde ortaya çıkan istihdam artışı son derece önemlidir ancak asıl meselemiz, istihdamın sektörel kompozisyonunu, hem döviz üretme gücünün hem de iş gücü verimliliğinin yüksek olduğu sektörler lehine değiştirmektir," değerlendirmesinde bulundu.