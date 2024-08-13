Türkiye'de Yapılan Startup Yatırımları 2023'te Hız Kazandı

Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu Açıklandı

Türkiye’de 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 587 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Bu miktar, önceki yılın toplam yatırımlarını aşarak dikkat çekti.

Yatırım Alan Startuplar

StartupCentrum’un yayımladığı rapora göre, 2023’ün ilk yarısında toplam 254 yatırım turu gerçekleştirildi ve bu turlarda 586,8 milyon dolar yatırım elde edildi. En fazla yatırım alan startup ise 250 milyon dolarla Getir oldu. Getir’i Colendi ve Intenseye 65 milyon dolar, Spyke Games 50 milyon dolar, Midas 45 milyon dolar, ikas 20 milyon dolar, Sipay 15 milyon dolar, Upstash 10 milyon dolar, Roamless 5 milyon dolar ve Getmobil 4 milyon dolarlık yatırımlarla takip etti.

Mega Yatırımların Etkisi

Yatırımların büyük kısmının 100 milyon dolardan fazlasını kapsadığına dair yorumlar yapılırken, bu yıl yalnızca Getir mega yatırım alarak yüzde 42'lik payla en çok yatırım alan startup oldu. 100 milyon dolar altındaki yatırımların toplamı ise 336 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, geçen yılki toplam 313 milyon dolarlık yatırımı geçmiş durumda.

Sektörel Dağılım

Yılın ilk yarısında sağlık ve biyoteknoloji en fazla yatırım alan sektör olurken, yapay zeka ve makine öğrenimi 31 yatırımla ikinci sırada yer aldı. Ulaşım ve lojistik, Getir’in büyük yatırımı sayesinde en çok fon toplayan sektör haline geldi. Fintek sektöründe ise 130,8 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti.

Yerli Yatırımcıların Rolü

2023 yılında 10-100 milyon dolar arasındaki yatırımlarda yerli yatırımcı oranı yüzde 30’a çıktı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD), bu süreçte katkıları ile dikkat çektiği vurgulandı.

Girişimcilikte Çeşitlilik ve Kadın Temsili

Raporda, 29 farklı şehirde yer alan girişimlerin yatırım aldıkları belirtildi. Kadın kurucuların oranı da %30,5 olarak kaydedildi ve yalnızca kadın kuruculara sahip girişimlerin oranı yüzde 15’e ulaştığı ifade edildi. Bu artışta BiGG Fonu'nun önemli etkisi olduğu vurgulandı.