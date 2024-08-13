Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'de Yapılan Startup Yatırımları 2023'te Hız Kazandı

2023 yılının ilk yarısında Türkiye'deki startuplara yapılan yatırımlar 587 milyon dolara ulaştı. En çok yatırım alan firma Getir oldu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:03
Türkiye'de Yapılan Startup Yatırımları 2023'te Hız Kazandı

Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu Açıklandı

Türkiye’de 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 587 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Bu miktar, önceki yılın toplam yatırımlarını aşarak dikkat çekti.

Yatırım Alan Startuplar

StartupCentrum’un yayımladığı rapora göre, 2023’ün ilk yarısında toplam 254 yatırım turu gerçekleştirildi ve bu turlarda 586,8 milyon dolar yatırım elde edildi. En fazla yatırım alan startup ise 250 milyon dolarla Getir oldu. Getir’i Colendi ve Intenseye 65 milyon dolar, Spyke Games 50 milyon dolar, Midas 45 milyon dolar, ikas 20 milyon dolar, Sipay 15 milyon dolar, Upstash 10 milyon dolar, Roamless 5 milyon dolar ve Getmobil 4 milyon dolarlık yatırımlarla takip etti.

Mega Yatırımların Etkisi

Yatırımların büyük kısmının 100 milyon dolardan fazlasını kapsadığına dair yorumlar yapılırken, bu yıl yalnızca Getir mega yatırım alarak yüzde 42'lik payla en çok yatırım alan startup oldu. 100 milyon dolar altındaki yatırımların toplamı ise 336 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, geçen yılki toplam 313 milyon dolarlık yatırımı geçmiş durumda.

Sektörel Dağılım

Yılın ilk yarısında sağlık ve biyoteknoloji en fazla yatırım alan sektör olurken, yapay zeka ve makine öğrenimi 31 yatırımla ikinci sırada yer aldı. Ulaşım ve lojistik, Getir’in büyük yatırımı sayesinde en çok fon toplayan sektör haline geldi. Fintek sektöründe ise 130,8 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti.

Yerli Yatırımcıların Rolü

2023 yılında 10-100 milyon dolar arasındaki yatırımlarda yerli yatırımcı oranı yüzde 30’a çıktı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD), bu süreçte katkıları ile dikkat çektiği vurgulandı.

Girişimcilikte Çeşitlilik ve Kadın Temsili

Raporda, 29 farklı şehirde yer alan girişimlerin yatırım aldıkları belirtildi. Kadın kurucuların oranı da %30,5 olarak kaydedildi ve yalnızca kadın kuruculara sahip girişimlerin oranı yüzde 15’e ulaştığı ifade edildi. Bu artışta BiGG Fonu'nun önemli etkisi olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor