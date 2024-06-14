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Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 olarak açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 olarak belirlendi. Anket sonuçlarına göre, gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentiler de değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:55
Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 olarak açıklandı

TÜRKİYE'DE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Anket, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirildi ve ekonomik beklentileri ortaya koydu.

Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) beklenen aylık artış oranı geçen ay yüzde 2,56 iken, bu anket döneminde yüzde 2,52 olarak revize edildi. Cari yıl sonunda TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'ye düşüş gösterdi. Katılımcıların 12 ay ve 24 ay sonrası için TÜFE artış beklentileri sırasıyla yüzde 31,79 ve yüzde 20,33 olarak belirlendi.

DOLAR/TL BEKLENTİLERİ

Ankette ayrıca katılımcıların döviz kuru beklentileri de değerlendirildi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 38,7771'den 37,7463'e düşerken, 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi ise 41,7997'den 41,4115'e geriledi.

Cari işlemler açığı beklentileri de anket kapsamında yer aldı. Bir önceki anket döneminde 30,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 29 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 28,4 milyar dolara geriledi. Diğer yandan, GSYH artış beklentisi cari yıl için yüzde 3,3'te sabit kalırken, gelecek yıl için yüzde 3,7 olarak öngörüldü.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

TCMB'nin politika faizine ilişkin anket sonuçlarına göre, cari ay sonu için politika faizi beklentisi yüzde 50 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için ise politika faizi beklentisi yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.

Türkiye'de enflasyon beklentilerindeki düşüş ve döviz kuru stabilizasyonu, ekonomik yönetim için önemli göstergeler olarak değerlendiriliyor. Ancak cari işlemler açığındaki beklenen düşüş ve GSYH artış beklentilerindeki sabitlik, ekonomik büyüme ve dış ticaret dengesi açısından dikkatle izlenmeye devam ediyor.

Uzmanlar, TCMB'nin politika faizindeki değişim sürecini ve enflasyonla mücadele politikalarını yakından takip ediyor. Gelecek aylarda enflasyon ve döviz kuru üzerindeki etkileri ile ilgili gelişmeler, piyasalar ve ekonomi aktörleri tarafından titizlikle değerlendirilecek.

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