Türkiye’deki konut satışlarının Mayıs ayı istatistikleri açıklandı

Türkiye'de mayıstaki konut satışında azalma!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. Bu rakamlar, Türkiye’nin konut piyasasının dinamiklerini ve trendlerini anlamak için önemli bir gösterge.



Konut satışlarının en yoğun olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya oldu. Bu illerdeki satışlar, toplam satışların büyük bir kısmını oluşturdu. Diğer yandan, Bayburt, Ardahan ve Hakkari illerinde konut satışları en düşük seviyede gerçekleşti.

İpotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 azalarak 9 bin 909 oldu. Bu, toplam konut satışları içinde yüzde 9,0’lık bir paya denk geliyor. İpotekli satışların bu kadar düşük bir orana sahip olması, konut alıcılarının finansman seçeneklerini ve tercihlerini gösteriyor.

Diğer yandan, diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 100 bin 679 oldu. Bu, toplam konut satışları içinde yüzde 91,0’lık bir paya denk geliyor.

İlk el konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 35 bin 558 oldu. Bu, toplam konut satışları içinde yüzde 32,2’lik bir paya denk geliyor. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 75 bin 30 oldu. Bu, toplam konut satışları içinde yüzde 67,8’lik bir paya denk geliyor.

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalarak 2 bin 64 oldu. Bu, toplam konut satışları içinde yüzde 1,9’luk bir paya denk geliyor. Yabancılara yapılan konut satışlarının en fazla olduğu iller sırasıyla Antalya, İstanbul ve Mersin oldu.