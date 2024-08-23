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Türkiye'deki Şirket Kuruluşları ve Kapanmaları Artış Gösterdi

Temmuz ayında Türkiye'de kurulan şirket sayısı %47, kapanan şirket sayısı %42,9 arttı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:04
Türkiye'deki Şirket Kuruluşları ve Kapanmaları Artış Gösterdi

Türkiye'de Şirket İstatistikleri

Türkiye'de temmuz ayında şirket kuruluşları ve kapanışları dikkat çekici bir artış gösterdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %47 artarak 9 bin 713'e ulaştı. Öte yandan, kapanan şirket sayısı ise %42,9'luk bir artışla 2 bin 889 olarak kayıtlara geçti.

Geçen Yıla Göre Artışlar

Bu gelişmelere bakıldığında, temmuzda kurulan şirket sayısının geçen yılın aynı ayına göre %4,2, kapanan şirket sayısının ise %39,8 artış gösterdiği gözlemleniyor.

Bu veriler, Türkiye'deki ekonomik koşulların ve iş yapma iştahının değişkenlik gösterdiğine işaret ediyor.

(Sürecek)

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