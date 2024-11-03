Türkiye'den Elektrik Üretim Santrallerine Büyük Destek

Elektrik Santrallerine Kapasite Mekanizması Desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından eylül ayında 37 elektrik üretim santraline toplam 1 milyar 604 milyon 996 bin 917 lira kapasite ödemesi yapılacağı açıklandı.

Kapasite Mekanizması ve Ödemeler

Kapasite mekanizmasından faydalanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu kapsamda, toplamda 43 santral arasında yer alan 36 santrale eylül için belirlenen ödeme gerçekleştirilecek.

En Yüksek Ödemeler ve Şirketler

Kapasite mekanizması çerçevesinde, santrallere yapılacak ödemeler arasında en yüksek miktar 129 milyon 359 bin 914 lira ile Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 110 milyon 625 bin 179 lira ile Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi takip ediyor.

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Adımları

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirliği ve arz güvenliğini artırmak için santrallere kapasite ödemesi gerçekleştirmektedir. Bu adımlar, enerji sektöründe güvenli bir dönüşüm için kritik öneme sahiptir.