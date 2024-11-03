DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.346.263,7 1,6%

Türkiye'den Elektrik Üretim Santrallerine Büyük Destek

TEİAŞ, 37 elektrik santraline eylül ayında 1,6 milyar lira kapasite desteği sağlayacak.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 11:02
Türkiye'den Elektrik Üretim Santrallerine Büyük Destek

Elektrik Santrallerine Kapasite Mekanizması Desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından eylül ayında 37 elektrik üretim santraline toplam 1 milyar 604 milyon 996 bin 917 lira kapasite ödemesi yapılacağı açıklandı.

Kapasite Mekanizması ve Ödemeler

Kapasite mekanizmasından faydalanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu kapsamda, toplamda 43 santral arasında yer alan 36 santrale eylül için belirlenen ödeme gerçekleştirilecek.

En Yüksek Ödemeler ve Şirketler

Kapasite mekanizması çerçevesinde, santrallere yapılacak ödemeler arasında en yüksek miktar 129 milyon 359 bin 914 lira ile Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 110 milyon 625 bin 179 lira ile Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi takip ediyor.

Arz Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Adımları

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirliği ve arz güvenliğini artırmak için santrallere kapasite ödemesi gerçekleştirmektedir. Bu adımlar, enerji sektöründe güvenli bir dönüşüm için kritik öneme sahiptir.

İLGİLİ HABERLER

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ULAK Haberleşme AŞ'nin 6G İçin 113 Patent Başvurusu
2
Türk Lirası Mevduat ve Fonlarda Stopaj Oranları Artırıldı
3
Yapı Kredi emekli promosyonlarında yeni bir rekora imza attı! Emeklilerin yüzü gülecek
4
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'nin Kredi Notu Yükseliyor
5
Garanti BBVA, Kadın Girişimcisi Yarışması Başvurularını Alıyor
6
Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları
7
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor