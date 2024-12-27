Türkiye'den Kazakistan Uçak Kazası İçin 8 Kişilik Heyet Bakü'ye Gidiyor

Uçak Kazası Araştırmaları İçin Türkiye'den Heyet Yola Çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ait yolcu uçağının incelenmesi amacıyla 8 kişilik bir heyetin görevlendirildiğini açıkladı.

Heyet Yerel Yetkililerle Koordineli Çalışacak

Uraloğlu, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı'nın talebi doğrultusunda kazanın nedenlerini araştıracak teknik ve operasyonel analizleri gerçekleştirmek için uzman bir ekip oluşturduklarını vurguladı.

Heyetin, yerel yetkililerle koordineli olarak olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacağını belirten Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü'ye hareket edeceğini ve yarından itibaren araştırmalara başlayacağını açıkladı.

Türkiye'nin Destek Mesajı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.