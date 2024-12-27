DOLAR
35,18 -0,17%
EURO
36,7 0,09%
ALTIN
2.961,5 0,54%
BITCOIN
3.321.331,84 1,25%

Türkiye'den Kazakistan Uçak Kazası İçin 8 Kişilik Heyet Bakü'ye Gidiyor

Türkiye, Kazakistan'daki uçak kazasının araştırılması için 8 kişilik bir heyet gönderiyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:54
Türkiye'den Kazakistan Uçak Kazası İçin 8 Kişilik Heyet Bakü'ye Gidiyor

Uçak Kazası Araştırmaları İçin Türkiye'den Heyet Yola Çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ait yolcu uçağının incelenmesi amacıyla 8 kişilik bir heyetin görevlendirildiğini açıkladı.

Heyet Yerel Yetkililerle Koordineli Çalışacak

Uraloğlu, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı'nın talebi doğrultusunda kazanın nedenlerini araştıracak teknik ve operasyonel analizleri gerçekleştirmek için uzman bir ekip oluşturduklarını vurguladı.

Heyetin, yerel yetkililerle koordineli olarak olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacağını belirten Uraloğlu, heyetin bu akşam Bakü'ye hareket edeceğini ve yarından itibaren araştırmalara başlayacağını açıkladı.

Türkiye'nin Destek Mesajı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gıda Güvenliği Uyarısı: Taklit ve Tağşişte Son Durum
2
Türkiye'den Kazakistan Uçak Kazası İçin 8 Kişilik Heyet Bakü'ye Gidiyor
3
Dolar/TL 35,27 Seviyesinde Yükseliş Gösterdi
4
'Peki Şimdi Ne Olacak?' Etkinliği Gerçekleşti
5
Elinde bu iki altından olan yandı! Altınları ellerinde patlayacak
6
Devlet kesenin ağzını açtı! 2 yıl ödemesiz 150.000 TL kredi fırsatı
7
Volkswagen kampanyanın kralını yaptı! Bu modelini 450 bin TL'ye satışa çıkardı!

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi