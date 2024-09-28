Türkiye'den Nükleer Hizmet İhracı: NÜTED, Macaristan'a Kapsamlı Destek Sunuyor

Türkiye'nin Nükleer Hizmet İhracı İlk Kez Gerçekleşti

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) Türk mühendislerinin kazandığı deneyim ve yetkinlik, uluslararası alanda ilk kez ihracata dönüşüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED) Macaristan'daki PAKS-II Nükleer Santral Projesi'nde imalat denetim hizmeti sunmak için anlaşma sağlamıştır.

NÜTED'in Macaristan'daki Rolü

NÜTED, Akkuyu NGS'de edindiği tecrübeleri Macaristan'a aktararak, PAKS-II projesinin çeşitli süreçlerinde gözetim ve denetim hizmeti verecek. Şirket, Macar tarafıyla yapılan görüşmelerde yeni sözleşmelere de zemin hazırlamaktadır.

Uluslararası Sertifikalarla Güçlendirilmiş Hizmetler

NÜTED, Türkiye'nin nükleer alandaki ilk teknik destek şirketi olarak 2020 yılında kuruldu. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından desteklenen NÜTED, analiz, danışmanlık, denetim, eğitim ve sertifikalandırma gibi pek çok alanda teknik destek sunmaktadır.

Akkuyu NGS'de önemli görevler üstlenen NÜTED, santralin inşaatı, işletmeye alma aşamaları ve daha birçok süreçte denetim, gözetim, değerlendirme, eğitim ve mühendislik hizmetleri sağlamaktadır. Türkiye'nin nükleer alandaki ilk hizmet ihracı, Türk mühendislerinin uluslararası yetkinliğini de gözler önüne sermektedir.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) Türk mühendislerin elde ettiği yetkinlik, ilk kez ihracata konu oldu. Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED), Akkuyu'nun birçok sürecinde edindiği tecrübeyi Macaristan'a taşıdı. Macaristan'da bulunan PAKS-II Nükleer Santral Projesi'nde imalat denetim hizmeti verecek olan NÜTED, Macar tarafıyla yeni sözleşmeler için de görüşmeleri sürdürüyor.