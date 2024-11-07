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Türkiye Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Konferansı'nda Yenilenebilir Enerji Stratejileri

Deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli ve finansman destekleri Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini destekliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:30
Türkiye Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Konferansı'nda Yenilenebilir Enerji Stratejileri

Türkiye Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Konferansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin 66 gigavat olduğunu açıkladı. Demircan, deniz üstü rüzgar enerjisinin sisteme dahil edilmesinin stratejik hedefler arasında yer aldığını vurgulayarak, "Bakanlığımız, orta ve uzun vadeli planlar oluşturarak, pilot projelere destek vermeyi, düzenleyici çerçeveleri basitleştirmeyi, liman planlaması gerçekleştirmeyi ve yerli tedarik zincirini geliştirmeyi hedefliyor." şeklinde konuştu.

2053 Net Sıfır Hedefi ve Doğal Gaz Kullanımı

Demircan, Türkiye'nin "2053 net sıfır hedefi" doğrultusunda yenilenebilir enerji, hidrojen ve nükleer enerji kullanımını artırmayı planladığını belirtti. Ayrıca, doğal gazın bir geçiş yakıtı olarak kullanılacağının altını çizdi.

Uluslararası Finansman Destekleri

Demircan, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 70 milyon dolarlık imtiyazlı finansman sağladığını hatırlatarak, "Bu finansman, TEİAŞ'ın iletim sistemini dönüştürmek için daha önce sağlanan 1,5 milyar dolarlık kredinin birinci kısmının kaldıracı olacak." dedi. Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası kapsamında güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin dört katına çıkarılarak 120 gigavata ulaşılması hedefleniyor.

Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi ile İlgili Çalışmalar

Demircan, ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dünya Bankası ile ortak yürütülen 2019 Enerji Sektör Programı Faz 4 projesi çerçevesinde, Marmara Denizi’nde meteorolojik ve oşinografik ölçümlerin yapılacağını ifade etti.

Yerli ve Yabancı İşbirlikleri

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı ile 120 milyon avroluk yatırımın desteklendiğini belirtti. Özcan, "Bu dönemde 4 projenin hayata geçirildiğini" vurguladı. Yeni projeler, çevresel ve sosyal kısıt analizleri ile birlikte rüzgar ölçüm çalışmaları yapılmak suretiyle deniz üstü rüzgar enerjisi uygulamalarını daha kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlıyor.

İKlim Değişikliği ile Mücadelede Rüzgar Enerjisi

AB Türkiye Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari, iklim değişikliği ile mücadelede deniz üstü rüzgar enerjisinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, Türk ve AB şirketleri arasında güçlü bir işbirliğinin mevcut olduğunu söyledi.

Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Gereklilikler

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye’nin 2035 yılına kadar 90 gigavat daha yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflediğini belirtti. Hoşlandığı, "Enerji güvenliği ve mikro ekonomik güvenlik açısından yenilenebilir enerjiye geçiş önemlidir." diye ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Türkiye Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Türkiye Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Konferansı"nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Türkiye Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Türkiye Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Konferansı"nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

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