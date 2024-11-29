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Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 2,1 Büyüdü

Türkiye ekonomisi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %2,1 büyüme kaydetti. GSYH, 11 trilyon 893 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:21
Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 2,1 Büyüdü

Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Yüzde 2,1 Büyüdü

Türkiye ekonomisi, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %2,1 büyüme gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen senenin aynı çeyreğine göre %2,1 arttı. Üretim yöntemine göre tahmin edilen GSYH, cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre %53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon lira seviyesine ulaştı. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak kaydedildi.

Faaliyetler ve Büyüme Oranları

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen seneye göre zincirlenmiş hacim endeksi ile inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 oranında büyüdü. Ancak, diğer hizmet faaliyetleri %2,4, sanayi sektörü %2,2 ve mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %0,3 azalma gösterdi.

Öte yandan, önceki çeyreklere ilişkin büyüme rakamlarında revizyona gidildi. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde %2,64 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye Ekonomisinin Büyüme Hızı

Türkiye ekonomisinin 2020'den bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şu şekildedir:

Yıllar 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık
2020 4,3 -10,4 6,4 6,3 1,9
2021 7,5 22,3 9,7 11,4 11,4
2022 7,8 7,6 4,1 3,5 5,2
2023 4,5 6,6 6,5 5,1 5,1
2024 5,3 2,4 2,1 (Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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