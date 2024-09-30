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Türkiye Ekonomisinde Konkordato talepleri: Riskli Gelişmeler

TCMB, konkordato taleplerinin parasal sıkılaştırmadan önce ekonomik riskleri artırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 08:04
Türkiye Ekonomisinde Konkordato talepleri: Riskli Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Önemli Analiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), blog sayfasında yayımladığı Konkordato Gelişmelerine Yakından Bir Bakış başlıklı analizde, 2024 yılında yaşanan konkordato taleplerinin, parasal sıkılaştırma öncesinde de riskli kategoride olduğunu ortaya koydu. Analizde, bu taleplerin özellikle ekonomideki ağırlığı görece düşük firmalar arasında yoğunlaştığına dikkat çekildi.

Konkordato Talepleri ve Finansal Durum

Başdanışman Halil İbrahim Aydın, Uzman Yardımcısı Kadir Gürci ve Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Ünal Seven tarafından hazırlanan çalışmada, firmaların ödeme kolaylığı sağlama amacıyla konkordato talebinde bulunduğu ve bu sürecin firmaların borçluluk ve likidite durumlarıyla ilişkili olduğu ifade edildi.

Analiz, konkordato sürecine giren firmaların genel borçluluk seviyesinin diğer firmalara göre daha yüksek, likidite seviyelerinin ise belirgin şekilde daha düşük olduğunu ortaya koydu. Örneğin, konkordato sürecindeki firmaların ticari borçlarının toplam varlıklara oranı %36 iken, diğer firmalarda bu oran %11 olarak belirlendi.

Finansal Sorunlar ve Temerrüt Riskleri

TCMB'nin analizinde, konkordato taleplerinin yüksek borçluluğa ve düşük likiditeye sahip firmalardan geldiği vurgulandı. 2023 yılı itibarıyla, konkordato ilan eden firmaların %41'inin temerrüt aşamasında olduğu ve %61'inin yüksek borçla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Ekonomik Büyüklük ve Firmalar Arası Ticaret

Konkordato sürecinin firmaların tedarikçilerine olan ödemelerini erteleme imkanı sağladığına ve bunun ekonomik büyüklükteki paylarının önem taşıdığına dikkat çekildi. 2024 yılında, konkordato talep eden ve geçici mühlet alan firmaların toplam ticari kredi bakiyesinin %0,38'ini oluşturduğu kaydedildi.

Son olarak, analiz, konkordato öncesi firmaların müşteri ve tedarikçi sayısının azaldığını, ancak konkordato sonrasında bu durumun yatay seyrettiğini belirtti. Yüksek borç ve düşük likidite ile çalışan firmaların, finansal stres altında konkordato taleplerinin artabileceği sonucuna varıldı.

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