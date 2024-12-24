DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,77 -0,29%
ALTIN
2.967,56 -0,41%
BITCOIN
3.327.557,97 -1,03%

Türkiye Enerji Sektöründe 2024'te Yeni Rekorlar Kırıyor

Türkiye, 2024 ikinci yarısında doğal gaz ve petrol üretiminde yeni rekorlar elde etti ve enerji alanında önemli adımlar attı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:02
Türkiye Enerji Sektöründe 2024'te Yeni Rekorlar Kırıyor

Türkiye'nin Enerji Hedeflerinde Yılın İkinci Yarısı

Türkiye, yılın ikinci yarısında enerji sektöründe önemli gelişmelere imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, doğal gaz ve petrol üretiminde yeni rekorlar kırıldı.

Yeni Doğal Gaz Üretim Platformu

Bu dönem, Türkiye’nin doğal gaz üretimini artırma hedefi doğrultusunda ilk yüzer doğal gaz üretim platformunu enerji filosuna dahil etmesiyle dikkat çekti.

Oruç Reis’in Görevleri

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, uluslararası bir etkinlikle, kıtalar arası ilk görevine Somali açıklarındaki üç sahada başladı. Bu, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramacılığında bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Stratejik Anlaşmalar

Bu süreçte, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Shell ve TotalEnergies ile uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik anlaşmaları imzalandı.

Yenilenebilir Enerji Vizyonu

Türkiye, yenilenebilir enerji hedeflerinde de önemli bir adım atarak, 2035 yol haritasını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisinde 2035’e kadar 120 bin megavatlık kurulu güç hedefi belirlediklerini duyurdu.

Nükleer Enerji Hedefleri

Nükleer enerji alanında ise 2050'ye kadar 20 bin megavatlık kurulu güç hedefleyen Türkiye, Bakü'de düzenlenen COP29 konferansında küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefine katıldı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin türbin tesisinin montajı tamamlandı. Bakan Bayraktar, projede ilk reaktörün 2025’te deneme üretimine alınacağını belirtti.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin enerji alanında ne denli kararlı olduğunu ve uluslararası arenada nasıl bir güç olma hedefinde ilerlediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024'ün İlk Çeyreği: Türkiye Ekonomisinde Şaşırtıcı Gelişmeler
2
KOBİ'ler 2023'te İhracatın %35'ini, İthalatın %20'sini Gerçekleştirdi
3
Finansal Piyasalarda 2024'ün Üçüncü Çeyreği: Dalgalanma ve Faiz İndirimleri
4
Türkiye Enerji Sektöründe 2024'te Yeni Rekorlar Kırıyor
5
2024'de Ekonomide Öne Çıkan Gelişmeler: Türksat 6A ve BYD Yatırlama Anlaşması
6
Turistik Doğu Ekspresi'nin İlk Seferi Erzincan'a Ulaştı

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak