Türkiye Enerji Sektöründe 2024'te Yeni Rekorlar Kırıyor

Türkiye'nin Enerji Hedeflerinde Yılın İkinci Yarısı

Türkiye, yılın ikinci yarısında enerji sektöründe önemli gelişmelere imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, doğal gaz ve petrol üretiminde yeni rekorlar kırıldı.

Yeni Doğal Gaz Üretim Platformu

Bu dönem, Türkiye’nin doğal gaz üretimini artırma hedefi doğrultusunda ilk yüzer doğal gaz üretim platformunu enerji filosuna dahil etmesiyle dikkat çekti.

Oruç Reis’in Görevleri

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, uluslararası bir etkinlikle, kıtalar arası ilk görevine Somali açıklarındaki üç sahada başladı. Bu, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramacılığında bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Stratejik Anlaşmalar

Bu süreçte, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Shell ve TotalEnergies ile uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik anlaşmaları imzalandı.

Yenilenebilir Enerji Vizyonu

Türkiye, yenilenebilir enerji hedeflerinde de önemli bir adım atarak, 2035 yol haritasını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisinde 2035’e kadar 120 bin megavatlık kurulu güç hedefi belirlediklerini duyurdu.

Nükleer Enerji Hedefleri

Nükleer enerji alanında ise 2050'ye kadar 20 bin megavatlık kurulu güç hedefleyen Türkiye, Bakü'de düzenlenen COP29 konferansında küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefine katıldı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin türbin tesisinin montajı tamamlandı. Bakan Bayraktar, projede ilk reaktörün 2025’te deneme üretimine alınacağını belirtti.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin enerji alanında ne denli kararlı olduğunu ve uluslararası arenada nasıl bir güç olma hedefinde ilerlediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.