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Türkiye Fındık İhracatında Rekor: 1,3 Milyar Dolar Gelir

Türkiye, fındık ihracatında 5 ayda 1,3 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış sağlandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:12
Türkiye Fındık İhracatında Rekor: 1,3 Milyar Dolar Gelir

Türkiye Fındık İhracatı 1,3 Milyar Doları Geçti

Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk beş ayında 1,3 milyar doları aşkın gelir elde ederek, rekora imza attı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 fındık ihracat sezonu 1 Eylül 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihlerini kapsıyor.

İhracat Rakamları ve Geçen Yıla Göre Artış

Açıklamada, belirtilen tarihler arasında yurtdışına 160 bin 412 ton fındık satıldığı ve karşılığında 1 milyar 304 milyon 444 bin 967 dolar gelir elde edildiği ifade edildi. Geçen sezonun aynı döneminde ise 141 bin 564 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 13 milyon 263 bin 109 dolar gelir sağlanmıştı.

Bu sonuçlar, Türkiye'nin fındık sektöründeki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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