Türkiye firmalarının aktif büyüklüğü 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira — İmalat lider

Türkiye firmalarının 2024 aktif büyüklüğü 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira

TÜİK, 2024 yılı sektör bilançolarını açıkladı. Buna göre firmaların toplulaştırılmış bilançosunda öne çıkan veriler kamuoyuna duyuruldu.

Firma dağılımı

Toplam 1 milyon 104 bin 27 firmanın sektörlere dağılımı incelendiğinde, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 356 bin 62 firmayla ilk sırada yer aldı. İmalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı %16,4 olarak hesaplandı.

Toplam aktif, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar

Toplulaştırılmış bilançoya göre, 2024'te firmaların aktif büyüklüğü 95 trilyon 835 milyar 323 milyon lira olarak belirlendi. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamı 47 trilyon 230 milyar 459 milyon lira, öz kaynaklar toplamı ise 48 trilyon 604 milyar 864 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Sektörlerde aktif büyüklük

Aktif büyüklük bakımından ilk üç sektör şu şekilde sıralandı: İmalat sektörü 25 trilyon 676 milyar 467 milyon lira ile ilk sırada, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 18 trilyon 576 milyar 976 milyon lira ile ikinci sırada yer aldı.

Öz kaynaklar sıralaması

Öz kaynaklar bakımından liderlik yine imalat sektöründe: 13 trilyon 277 milyar 638 milyon lira. Bunu toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 7 trilyon 351 milyar 87 milyon lira ve mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü 7 trilyon 256 milyar 881 milyon lira ile izledi.

Net kar ve sektör performansları

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosuna göre, 2024'te tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 947 milyar 327 milyon lira olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 559 milyar 89 milyon lira ile en yüksek net karı elde etti.

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 299 milyar 587 milyon lira, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 286 milyar 168 milyon lira net kar kaydetti. Öte yandan eğitim sektörü 3 milyar 145 milyon lira ve su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü 1 milyar 675 milyon lira net zararla yılı tamamladı.

Satışlar ve faaliyet karı

Sektör bilançoları kapsamındaki tüm firmaların toplam net satışları 78 trilyon 245 milyar 505 milyon lira, toplam faaliyet karı ise 3 trilyon 746 milyar 226 milyon lira olarak kayda geçti.