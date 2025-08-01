Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu: Yeni Fırsatlar Doğuyor

Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu Gerçekleşti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı Ersel Topaloğlu'nun katılımıyla DEİK'in genel merkezinde gerçekleştirildi.

DEİK Başkanı Nail Olpak’ın Açıklamaları

DEİK Başkanı Nail Olpak, Gabon'un liman ve demir yolu altyapısını geliştirmek için uluslararası deneyime sahip firmalar aradığını belirterek, “Türkiye-Gabon arasında yapılan işbirlikleriyle önemli projeler ortaya çıkabilir,” dedi. Olpak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu, ancak gelecek adımların bunun üstesinden geleceğine inandığını vurguladı.

Enerji ve Yenilenebilir Enerji İşbirlikleri

Olpak, Gabon'un enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında da işbirliği potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu alandaki büyük potansiyelini Gabon ile paylaşmak istediklerini ifade etti. “Gabon, petrol, kereste ve manganez gibi stratejik kaynaklara sahip bir ülke ve bu kaynakların işlenmesi için işbirliğine açığız,” dedi.

Türk Yatırımcılar İçin Yüksek Potansiyel

DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı Ersel Topaloğlu, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının Gabon'un kalkınma hedeflerine katkı sunabileceğini belirtti. Topaloğlu, “Gabon, zengin doğal kaynakları ve stratejik limanları ile Türk yatırımcılar için yüksek potansiyel barındırmaktadır,” dedi.

Yeni Anlaşmalar ve Davetler

Etkinlikte, Gabon Cumhurbaşkanı ve Ticaret Bakanı'nın nezaretinde DEİK ile Gabon Yatırım Ajansı, Gabon İşletmeler Federasyonu ve Aksa Enerji arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Olpak, Gabon iş dünyası temsilcilerini, 16-17 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na davet etti.

"Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu” Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla DEİK Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bolat, forumda konuşma yaptı.

"Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu” Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla DEİK Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bolat, forumda konuşma yaptı.