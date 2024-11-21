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Türkiye, Gümrüklerde Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi'ne Geçti

Türkiye, gümrük işlemlerinde NCTS'nin yeni sürümü olan 'Faz 5' sistemine geçti. Bu yenilik, ticaretin kolaylaşmasını sağlayacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:50
Türkiye, Gümrüklerde Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi'ne Geçti

Türkiye, gümrük işlemlerinde Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi'nin (NCTS) güncel versiyonu olan 'Faz 5' sistemine geçiş yaptı.

Ticaret Bakanlığı, mevcut gümrük sistemlerinin ülke genelinde aktif olarak çalıştığını duyurdu. Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyeleri ile Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna'nın taraf olduğu Ortak Transit Rejimi çerçevesinde bu yeni sistemi kullanmaya başladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye, 1 Aralık 2012'de taraf olduğu Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin diğer akit tarafları arasında yer alan AB, EFTA üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna ile birlikte NCTS'yi kullanmaktadır.

Bu kapsamda, eşyaların Ortak Transit Rejimi altında tek bir beyanname ve tek bir teminatla taşınabilmesi, ayrıca ulusal transit işlemlerinde de kullanılabilmesi hedefleniyor. Yeni güncellemeyle devreye alınan 'NCTS Faz 5', Türkiye'nin gümrüklerinde de uygulanmaya başlandı.

Geçiş öncesinde, tüm paydaşlara gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlendi. Ayrıca, diğer ülkelerin de bilgilendirilmesi sağlandı. Uyum sürecinde transit rejimine ilişkin alternatif beyan yöntemleri kullanılarak, işlemlere sorunsuz bir şekilde devam edilmesi sağlandı.

Bakanlık, gümrük sistemlerinin şu an ülke genelinde aktif olarak çalıştığını ve yapılan başvuruların titizlikle incelendiğini belirtti. Türkiye'nin ardından Fransa ve Kuzey Makedonya da NCTS'nin 'Faz 5' sürümüne geçiş yapmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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