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Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 1 milyon 9 bin 166 megavatsaat, tüketim ise 996 bin 698 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:18
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de günlük bazda toplam 1 milyon 9 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı dönemde elektrik tüketimi ise 996 bin 698 megavatsaat olarak kaydedildi.

Saatlik Tüketim Verileri

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 221 megavatsaat ile 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 33 bin 340 megavatsaat ile 05.00'te oldu.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %25,8 ile zirvede yer aldı. Bunu, %23,7 ile ithal kömür santralleri ve %10,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün toplamda 13 bin 96 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 629 megavatsaat elektrik de ithalat yaptı.

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