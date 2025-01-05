Türkiye Havalimanlarında 2024'te 230,2 Milyon Yolcu Seyahat Etti

Türkiye Havalimanlarında 2024 Yolcu Trafiği Rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye'deki havalimanlarını toplamda 230 milyon 224 bin 611 yolcunun kullandığını duyurdu. Bakan, yolcu verilerinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından değerlendirildiğini açıkladı.

Yıl Sonu Yolcu ve Uçak Trafiği Verileri

Aralık 2024'te, iç hatlarda 66 bin 642 ve dış hatlarda 57 bin 738 olmak üzere toplamda 169 bin 473 uçak trafiği kaydedildi. Uraloğlu, iç hatlarda %3,7 ve dış hatlarda %7,3 artış olduğunu belirtti.

2023 Aralık ayına kıyasla, iç hatlarda toplam yolcu sayısı 7 milyon 84 bin 852 ve dış hatlarda 8 milyon 470 bin 630 olarak gerçekleşti. Birleştirildiğinde, 15 milyon 562 bin 646 yolcuya hizmet sunuldu. Toplam yolcu sayısında, önceki yıla göre %8,2'lik bir artış gözlemlendi.

Havalimanlarındaki Yük Taşımacılığı

Aralık ayında havalimanlarında taşınan yük miktarı; iç hatlarda 65 bin 111 ton, dış hatlarda 315 bin 802 ton olarak belirlendi. Yıl içinde toplam yük taşımacılığı ise 4,9 milyon ton olarak kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda Yoğun Trafik

İstanbul Havalimanı, 2024 yılını da rekorlarla kapattı. Aralık ayında iç hat uçak trafiği 8 bin 650, dış hat uçak trafiği 33 bin 920 olarak belirlendi. 2024'te toplam yolcu sayısı ise 79 milyon 988 bin 272 olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %5 artış gösterdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Artış Süreci

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da Aralık ayında 3 milyon 575 bin 825 yolcu geçti ve bu rakam %15'lik artış sergiledi. Yıllık toplamda ise 41 milyon 482 bin 901 yolcuya hizmet verildi.

Turizm Merkezlerinde Yoğun Talep

Uraloğlu, 2024 yılında turizm merkezlerindeki havalimanlarında 60 milyon 856 bin 736 yolcuya hizmet verildiğini vurguladı. Öne çıkan havalimanlarından İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 11 milyon 512 bin 96, Antalya Havalimanı’nda 38 milyon 254 bin 905 ve Muğla Dalaman Havalimanı’nda 5 milyon 662 bin 465 yolcu sayısına ulaşıldı.