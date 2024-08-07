Türkiye Havalimanlarında 7 Ayda 130 Milyon Yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki havalimanlarında yılın ilk 7 ayında 129 milyon 738 bin 772 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Ayrıca, bu dönemde üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 306 bin 484 uçak trafiğine ulaşıldı.

Uçak Trafiği ve Yolcu İstatistikleri

Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan temmuz ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. Temmuz ayında iç hat uçak trafiğinin 87 bin 13, dış hat uçak trafiğinin ise 97 bin 86 olarak gerçekleştiğini belirtti. Toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 234 bin 683'e ulaştı.

İstanbul Havalimanı'ndaki Yolcu Sayısı

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda temmuz ayında 7 milyon 595 bin 964 yolcuya hizmet verildiğini ve iç hatlarda 1 milyon 770 bin 544, dış hatlarda ise 5 milyon 825 bin 420 yolcunun taşındığını ifade etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aynı ayda 3 milyon 825 bin 693 yolcuya hizmet verildi.

Turizm Merkezlerindeki Havalimanları

Uraloğlu, yılın 7 ayında özellikle turizm merkezlerindeki havalimanlarında önemli bir yolcu artışı yaşandığını açıkladı. Dış hat trafiğinin yoğun olduğu bu havalimanlarında toplam 32 milyon 561 bin 330 yolcuya hizmet verildiği belirtildi. Özellikle Antalya ve İzmir havalimanları yüksek yolcu sayısıyla dikkat çekti. Özetle, Türkiye genelinde havalimanları yılın 7 ayında büyük bir trafik artışı yaşadı ve 130 milyon yolcu başarı ile taşındı.