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Türkiye Hububat İhracatında Yüzde 3,3 Artış

2024'ün ilk 7 ayında Türkiye'nin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 6,8 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:54
Türkiye Hububat İhracatında Yüzde 3,3 Artış

Türkiye'nin Hububat İhracatı Artış Gösterdi

Türkiye Gıda İhracatçıları'nın (TGİ) verilerine göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve bunların mamulleri sektörünün ihracatı, 2024'ün ilk 7 ayı itibarıyla 6,8 milyar dolara ulaştı. Bu, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,3'lük bir artış anlamına geliyor.

İhracat Miktarında Önemli Bir Artış

İlk 7 ayda gerçekleştiren ihracat miktarı ise %10 artarak toplamda 7,2 milyon ton seviyesine ulaştı. En fazla ihracat yapılan ülke olan Irak'tan sağlanan gelirde ise %9,8'lik bir artış görülerek 1,2 milyar dolara ulaşıldı. ABD ikinci sırada 370 milyon dolarlık ihracatla yer aldı.

Ürün Gruplarındaki Performans

Bu dönemde bisküvi-pasta ihracatı 946,3 milyon dolar, bitkisel yağ ihracatı 826,5 milyon dolar, buğday unu ihracatı ise 770,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

Üretimdeki Düşüşler ve Fırsatlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, dünya genelinde mercimek ve nohut üretiminde yaşanan düşüşlere dikkat çekti. Kanada ve Hindistan gibi büyük üretici ülkelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle %3'ü aşan gerilemeler bekleniyor. Ancak, Türkiye'de kuru fasulye üretiminde bu yıl %12,5 artış tahmin ediliyor.

Bakliyat İhracatını Artırma Çabaları

Tiryakioğlu, mevcut fiyatların ithalat maliyetlerinin altında olduğunu, yeni sezonda beklenen üretim artışlarıyla birlikte bakliyatın enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Bulguru Tanıtma Projesi

Ayrıca, hayata geçirilen Turquality projesi kapsamında bulguru dünyaya tanıtma hedefiyle çalışmalar yürütülmekte. Tiryakioğlu, projenin ilk aşamasında Rusya'dan bir ekiple Mersin ve Mardin'de tanıtım filmleri çektiklerini açıkladı. Türk bulguru hakkında farkındalık yaratmak için TurkishBulgur adıyla Rusça web siteleri ve sosyal medya hesapları başlatıldı. Ayrıca, Dünya Bulgur Günü ilan edilmesi için de girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

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