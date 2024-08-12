Türkiye İhracat Katkı Endeksi 2024'ün İlk Yarı Sonuçları Açıklandı

Türkiye İhracat Katkı Endeksi 2024'nin İlk Yarı Sonuçları

Ekonomistler tarafından Türkiye Seramik Federasyonu desteğiyle her yıl hazırlanan "Türkiye İhracat Katkı Endeksi"nin 2024 yılı ilk yarı sonuçları açıklandı. Yılın ilk yarısında yaşanan çeşitli olumsuz faktörler nedeniyle endeks 0,85 puan ile negatif seviyede kapandı. Türkiye'nin ihracat performansı üzerinde jeopolitik gerginlikler, değerlenen Türk lirası ve seçim atmosferinin etkileri gözlemlendi.

İnşaat Seramikleri Sektörü Öne Çıktı

Buna rağmen, inşaat seramikleri sektörünün ihracat katkı oranı %11,43 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Sektör, ilk yarı boyunca katkı oranını artırarak sanayi kolları arasında liderliğini korudu. Bu gelişme, ithalatın düşmesi sonucunda gerçekleşirken; ihracattaki azalma daha sınırlı kaldı. 2023'te 435 milyon dolara ulaşan net ihracat katkısı, 2024 itibarıyla 426 milyon dolara düştü.

Sanayi Kollarındaki Durum

Bu yıl toplam 20 sanayi kolundan yalnızca 10'unda ihracat katkı oranı pozitif olarak kaydedildi. İnşaat seramiklerinin ardından en yüksek katkı oranına sahip sektörler ise mobilya (%5,32) ve giyim eşyaları (%4,99) oldu.

Yılın İlk Yarısında İhracat Verileri

Yılın ilk yarısında, Türkiye’nin toplam ihracatı %2,6 artarak 126,3 milyar dolara ulaştı. Ancak, inşaat seramikleri ihracatında %5,7’lik bir düşüş belirlendi; 2023'te 495 milyon dolar olan ihracat, 2024'te 468 milyon dolara geriledi. Bu düşüşte en büyük etkene Avrupa pazarındaki daralma neden oldu. Ayrıca, seramik kaplama malzemeleri ihracatı da %1,2 azalarak 355 milyon dolara düştü. Seramik sağlık gereçleri ihracatı ise %15,6'lık bir azalma ile 133 milyon dolara geriledi.

İhracat Koşullarına Dair Değerlendirme

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı İlter Yurtbay, küresel ekonomik koşulların ve iç politik gelişmelerin ihracat üzerindeki baskılarını vurgulayarak, "2024'ün ikinci yarısında bu durumun endeks üzerindeki etkilerini dikkatle izlememiz gerekecek. Ancak, ilk yarı verileri inşaat seramikleri sektörünün, Türkiye'nin ihracat performansına olan katkısını koruduğunu gösteriyor," dedi. Yurtbay ayrıca, diğer sektörlerdeki performans farklılıklarının ekonomik koşullar ve sektörel dinamiklerle bağlantılı olduğunu belirtti.