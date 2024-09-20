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Türkiye İhracatında Rekor Artış: Yeni Pazar Hedefleri

Ticaret Bakanlığı'nın analizine göre Türkiye'nin ihracatı, 2023 yılının ilk sekiz ayında önemli bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:48
Türkiye İhracatında Rekor Artış: Yeni Pazar Hedefleri

Ticaret Bakanlığı'nın İhracat Analizi

Türkiye, 2023 yılının ilk sekiz ayında Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Karayipler'e kadar geniş bir yelpazede ihracatta yıllık artış trendini sürdürdü. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracata dayalı ekonomi politikaları çerçevesinde tüm dünyaya yapılan ihracatta artış eğiliminin devam ettiği vurgulandı.

Coğrafi Gruplara Göre İhracat Verileri

Ocak-ağustos döneminde yapılan ihracatta dikkat çeken gelişmeler şunlardır:

  • Avrupa: %2,5 artışla 97,2 milyar dolar
  • Asya: %10,8 artışla 13,5 milyar dolar
  • Yakın ve Orta Doğu: %3,6 artışla 27,7 milyar dolar
  • Kuzey Amerika: %8,3 artışla 11,7 milyar dolar
  • Güney Amerika: %18,1 artışla 2 milyar dolar
  • Orta Amerika ve Karayipler: %10,1 artışla 1,9 milyar dolar
  • Afrika: %3,6 artışla 13,8 milyar dolar
  • Avustralya ve Yeni Zelanda: %26 artışla 800 milyon dolar

İhracatta Rekor Düzeyler

Açıklamada, bazı ülke gruplarındaki yıllıklandırılmış ihracatın rekor seviyelere ulaştığı ifade edildi:

  • İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere: %12,3 artışla 45,1 milyar dolar
  • Serbest ticaret anlaşması olan ülkelere: %14,1 artışla 25,1 milyar dolar
  • Avrupa Birliği ülkelerine: %3,4 artışla 71,3 milyar dolar
  • Sınır komşusu ülkelere: %10,8 artışla 22 milyar dolar
  • Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi: %29,2 artışla 9,4 milyar dolar
  • Türk Devletleri Teşkilatı: %11,8 artışla 7 milyar dolar

Yeni Pazar Hedefleri

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin markasını uluslararası alanda daha fazla tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Özellikle dost ve komşu ülkelerle birlikte uzak pazarlara ulaşmayı hedefliyor. Bakanlık, ikili ve çok taraflı diyalog mekanizmaları aracılığıyla ihracatın artırılması için yoğun bir çaba içerisine girecek.

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