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Türkiye İki Ülke ile Madencilik Anlaşmaları İmzaladı

Türkiye, Kırgızistan ve Cibuti ile madencilik alanında önemli anlaşmalar imzaladı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 09:08
Türkiye İki Ülke ile Madencilik Anlaşmaları İmzaladı

Türkiye'nin Madencilik Alanında Yeni Anlaşmaları

Türkiye, Kırgız Cumhuriyeti ve Cibuti Cumhuriyeti ile madencilik sektöründe önemli anlaşmalar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu anlaşmaları onaylayarak Resmi Gazete'de yayımlanmasını sağladı.

Kırgızistan ile İşbirliği

Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında 10 Eylül 2021'de Bişkek'te imzalanan "Madencilik Alanında Mutabakat Zaptı", iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Bu mutabakat sayesinde taraflar, ulusal yasalarına uygun olarak madencilik alanında bilimsel ve teknik işbirliklerini teşvik edecek, insan kaynakları eğitimi ve jeolojik araştırmalar yapacak.

Cibuti ile Madencilik Anlaşması

24 Ağustos 2021 tarihinde Ankara'da imzalanan "Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti ile Madencilik ve Jeoloji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" da onaylandı. Bu anlaşma, iki ülkenin madencilik ve jeoloji alanlarındaki işbirliğine zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, madencilik sektöründeki profesyonellerin ilişkileri geliştirilecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Ayrıca, maden arama faaliyetleri, jeolojik çalışmalar ve sağlık güvenliği konularında ortak eğitim programları düzenlenecek.

Sonuç

Türkiye, Kırgızistan ve Cibuti ile imzaladığı bu anlaşmalarla, madencilik sektöründeki uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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