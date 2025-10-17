Türkiye ile Gambiya arasında enerji işbirliği mutabakatı imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Gambiya arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 15:46
Resmi açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, imza töreni İstanbul'da düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında Türkiye ile Gambiya arasında enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda) ile Gambiya Petrol, Enerji ve Madenler Bakanı Nani Juwara (solda) tarafından imzalanan çerçeve anlaşmaya göre iki ülke, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin inşası ve işletilmesine ilişkin ortak projeler geliştirecek.

