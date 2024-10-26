DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.301.556,01 -0,25%

Türkiye İmplant İhracatında 17. Sırada

Türkiye, implant ihracatında dünyada 17. sıraya yükseldi. Hedef, ilk 3'e girmek!

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:36
Türkiye İmplant İhracatında 17. Sırada

Türkiye’nin İmplant İhracatındaki Başarısı

Mode Implant & Mode Medikal CEO'su Oğuz Akyüz, Türkiye'nin implant ihracatında dünyada 17. sırada yer aldığını açıkladı. Akyüz, pandeminin başlangıcında Türkiye'nin 35. sırada olduğunu, 5 yılda kaydedilen %300'lük büyüme ile bu başarıya ulaştıklarını belirtti.

Miacademy Dünya Sempozyumu’nda Önemli Açıklamalar

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Miacademy Dünya Sempozyumu, Türkiye’den ve dünyadan bin diş hekimini bir araya getirdi. Akyüz, bu sempozyumda yaptığı açıklamalarda, Türk dental implantlarının yerli ve yabancı tüketicilerin tercih sebebi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de her yıl 4 milyon kişinin implant tedavisi gördüğünü, bunun %60'ının yerli implantları tercih ettiğini ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Akyüz, Türkiye'nin dental ürünleri ve hekim kadrosu ile dünya sağlık turizminden aldığı payı her geçen yıl artırdığını bildirdi. Geçen yıl Türkiye'yi sağlık turizmi için 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti; bunların %25'i dental tedavi için gelmiştir. Diş tedavisinde gelenlerin çoğu implant yaptırmayı tercih etmektedir.

Teknolojik Üstünlük ve Değişen Algılar

Türkiye'deki diş kliniklerinin kullandığı teknolojinin dünya genelinde eşi benzeri olmadığını söyleyen Akyüz, Türk halkının yabancı implantlara olan güveninin azaldığını, yerli implantların kalitesinin görülmesi ile bu algının kırıldığını ifade etti.

Önemli Katılımcılar

Toplantıda, Ohio State Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yurdanur Uçar, MIA Academy Başkanı Prof. Dr. Hasan Meriç, Redon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Akçay ve Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selhan Kaya gibi önemli isimler de yer aldı. Türk sağlık sektöründeki sorunlar da ele alındı. Sempozyum 27 Ekim'de sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Birimleri Fiyatları
2
Marmaray'ın 11. Yaşı ve Başarıları
3
Türkiye İmplant İhracatında 17. Sırada
4
Yatırım Fonları ve BES Fonlarında Son Durum
5
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
6
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
7
Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi