Türkiye İmplant İhracatında 17. Sırada

Türkiye’nin İmplant İhracatındaki Başarısı

Mode Implant & Mode Medikal CEO'su Oğuz Akyüz, Türkiye'nin implant ihracatında dünyada 17. sırada yer aldığını açıkladı. Akyüz, pandeminin başlangıcında Türkiye'nin 35. sırada olduğunu, 5 yılda kaydedilen %300'lük büyüme ile bu başarıya ulaştıklarını belirtti.

Miacademy Dünya Sempozyumu’nda Önemli Açıklamalar

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Miacademy Dünya Sempozyumu, Türkiye’den ve dünyadan bin diş hekimini bir araya getirdi. Akyüz, bu sempozyumda yaptığı açıklamalarda, Türk dental implantlarının yerli ve yabancı tüketicilerin tercih sebebi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de her yıl 4 milyon kişinin implant tedavisi gördüğünü, bunun %60'ının yerli implantları tercih ettiğini ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Akyüz, Türkiye'nin dental ürünleri ve hekim kadrosu ile dünya sağlık turizminden aldığı payı her geçen yıl artırdığını bildirdi. Geçen yıl Türkiye'yi sağlık turizmi için 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti; bunların %25'i dental tedavi için gelmiştir. Diş tedavisinde gelenlerin çoğu implant yaptırmayı tercih etmektedir.

Türkiye'deki diş kliniklerinin kullandığı teknolojinin dünya genelinde eşi benzeri olmadığını söyleyen Akyüz, Türk halkının yabancı implantlara olan güveninin azaldığını, yerli implantların kalitesinin görülmesi ile bu algının kırıldığını ifade etti.

Önemli Katılımcılar

Toplantıda, Ohio State Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yurdanur Uçar, MIA Academy Başkanı Prof. Dr. Hasan Meriç, Redon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Akçay ve Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selhan Kaya gibi önemli isimler de yer aldı. Türk sağlık sektöründeki sorunlar da ele alındı. Sempozyum 27 Ekim'de sona erecek.