Türkiye İMSAD: Enerji Verimliliği Haftası'nda Kritik Açıklamalar

Enerji Verimliliği Haftası'nda Önemli Mesajlar

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkenin enerji tüketimine dair çarpıcı veriler paylaştı. Küçükoğlu, toplam enerji tüketiminin yüzde 33'ünün konutlarda kullanıldığını ve bunun da yüzde 80'inin ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için harcandığını belirtti.

Dışa Bağımlılığın Getirdiği Zorluklar

Küçükoğlu, enerji konusunun yalnızca ekonomik boyutlarının olmadığına dikkat çekerek, dışa bağımlılığın artmasının ülkelerin bağımsız politikalar geliştirmesine engel olduğunu ifade etti. Enerji politikalarının, uluslararası bağımsızlık stratejileri bakımından kritik bir yere sahip olduğunu belirtti.

Yeniden İnşa Süreci Fırsat Sunuyor

2023 yılında Türkiye'nin 70 milyar dolar enerji ithalatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Küçükoğlu, bu durumun cari açıktan 45 milyar dolar fazla olduğunu vurguladı. Konutlarda tüketilen enerjinin büyük kısmının ısıtma ve soğutma için harcandığını belirterek, yeniden inşa sürecinin enerji bağımlılığını azaltma adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Çevre Dostu Binalar ve Döngüsel Ekonomi

Küçükoğlu, çevre dostu ve enerji verimli binaların üretilmesinin enerji tasarrufuna ciddi katkılar sağlayacağını belirtti. Türkiye İMSAD olarak, döngüsel ekonomi yaklaşımını benimseyerek, doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

Yeşil Dönüşüm Rehberi

Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sektörüne yönelik olarak hazırladıkları 'İnşaat Malzemeleri Sanayisinde Yeşil Dönüşüm için AR-GE ve İnovasyon Rehberi' ile sektörün sürdürülebilir yarınlara ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Rehber, sürdürülebilir üretim, düşük karbonlu yenilikçi üretim teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş gibi konuları kapsamaktadır.