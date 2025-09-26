Türkiye İMSAD: İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Ağustosta 79,8'e Geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayımlanan veriler, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'nin ağustosta bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 79,8 puana gerilediğini gösteriyor. Endeks, faiz indirimlerine yönelik beklentilere ve ihracat pazarlarındaki tarife belirsizliklerinin azalacağı yönündeki iyimserliğe rağmen iç pazarda gözlenen yavaşlamadan olumsuz etkilendi.

Genel görünüm

Rapor, hem yurt içi hem de yurt dışı siparişlerde azalma kaydedildiğini; bunun sonucunda Faaliyet, Güven ve Beklenti Alt Endeksleri'nin sınırlı ölçüde gerilediğini belirtiyor. Analistler, yılın geri kalanında faiz indirimleri ve enflasyondaki düşüş ile ihracat pazarlarındaki belirsizliklerin azalmasının endeksi olumlu etkilemesini beklerken, siyasi ve jeopolitik risklerin endeks üzerinde sınırlayıcı etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Faaliyet Endeksi

Mevsimselliğin olumlu katkısına karşın, ağustosta Faaliyet Endeksi 2,3 puan azalarak 123,7 puana geriledi. Raporda, yurt içi satışların belirgin şekilde düştüğü, ihracatın yeniden gerilediği ve üretim ile cirolarda belirgin azalma yaşandığı vurgulandı. İhracat pazarlarındaki tarife belirsizlikleri azalmaya başlasa da, iç pazardaki zayıflık ve süregelen jeopolitik gerginlikler faaliyetleri baskıladı.

Güven Endeksi

Ağustosta Güven Endeksi 0,9 puan azalarak 53,6 puana indi. Yurt içi faaliyetlerdeki düşüş ve reel sektörde devam eden sıkıntılar güveni sınırladı. Buna karşın ihracat pazarlarında tarifelerin netleşmesiyle belirsizliklerin azalmasının güven üzerinde olumlu etkide bulunması bekleniyor. Raporda, siyasi gelişmelerin Güven Endeksi üzerinde belirleyici unsurlardan biri olduğu kaydedildi.

Beklenti Endeksi ve gelecek üç ay

Beklenti Endeksi, ağustosta 0,6 puan gerileyerek 65,4 puana indi. Merkez Bankası'nın yeni faiz indirimleri olasılığı ve enflasyondaki gerileme beklentileri olumlu etki yaparken, jeopolitik risklerin hareketlenmesi ve iç pazar yavaşlaması beklentileri sınırladı. Raporda gelecek üç ay için üretimde artış beklendiği, ancak yatırım ve istihdam beklentilerinin sınırlı ölçüde düştüğü ifade edildi.

Gelecek görünüm

Rapor, yılın ikinci yarısında ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin beklentileri şekillendireceğini belirtiyor. Özellikle faiz indirimlerinin reel sektörü rahatlatacağı ve ihracat pazarlarında nihai tarifelerin açıklanmasıyla belirsizliklerin azalacağı öngörülürken, siyasi ve jeopolitik risklerin endeksi sınırlayıcı faktörler olarak kalmaya devam edeceği vurgulanıyor.