Türkiye Innovation Week 2025: AR-GE'ye 179 Milyar TL — Kılıçkaya'nın Açıklaması

TIW Haliç Kongre Merkezi'nde sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Bu yıl etkinliğin ana teması 'Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)' olarak belirlendi ve etkinlik 12'nci kez gerçekleştiriliyor.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada geçen yıl AR-GE harcamalarına 179 milyar lira bütçe ayrıldığını belirtti. Kılıçkaya, 'AR-GE harcamalarının bütçeden aldığı pay yüzde 1,38'den yüzde 1,51'e çıkartılmış 2022'den 2024'e geldiğimizde.' dedi.

Yetkilinin verdiği rakamlar, devlet desteğinin AR-GE'ye ayrılan payın artışına işaret ediyor ve inovasyon ekosistemine yönelik kamu yatırımlarının sürdüğüne dair önemli bir gösterge oluşturuyor.

Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 11’inci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week programında "Yapay Zekâda Kamu Vizyonları, Özel Sektör ve FinTech Modelleri" konulu panel gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü Amplitude Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, gerçekleştirdi.