Türkiye Innovation Week 2025'te Trendyol: 'Türkiye'de büyük bir potansiyel var'

Trendyol Veri Bilimi Başkanı Nezir Alp, TIW 2025'te genç nüfus ve yapay zekâ ilgisini vurguladı; etkinlik Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 16:44
Türkiye Innovation Week 2025'te Trendyol: 'Türkiye'de büyük bir potansiyel var'

Türkiye Innovation Week 2025'te Trendyol'dan yapay zekâ ve genç nüfus vurgusu

TIW 2025 Haliç Kongre Merkezi'nde sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), bu yıl 12'ncisi olarak Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Etkinlikte konuşan Trendyol Veri Bilimi Başkanı Nezir Alp, Türkiye'nin genç nüfusu ve teknolojiye olan ilgisine dikkat çekti. Alp, "Türkiye'de büyük bir potansiyel var esasında genç nüfusu anlamında ve çoğu kişi de teknolojiye meraklı, yapay zekaya meraklı."

Haberi Anadolu Ajansı duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde, Türkiye...

Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 11’inci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week programında ''Yapay Zeka ile Yeni Küresel Rekabet: İş Dünyasının Dönüşümü'' konulu panel gerçekleştirildi. Teknoloji Yazarı Mehmet Serdar Kuzuloğlu, panelin moderatörlüğünü yaptı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde, Türkiye...

İLGİLİ HABERLER

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Innovation Week 2025: AR-GE'ye 179 Milyar TL — Kılıçkaya'nın Açıklaması
2
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı
3
Kayseri Mobilya Fuarı'nda İhracat Başarısı Vurgulandı
4
Ankara’da 12 Bin TL teminat bedeli ödeyen arsayı kapacak! İhaleye son 7 gün kaldı
5
Türkiye Innovation Week 2025'te Trendyol: 'Türkiye'de büyük bir potansiyel var'
6
Gaziantep'te İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi Toplantısı
7
Bakan Bayraktar: Türkiye, Uygun Maliyetli Enerji İçin Yenilenebilir ve Nükleer Yatırımları Hızlandırıyor

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında