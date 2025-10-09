Türkiye Innovation Week 2025'te Trendyol: 'Türkiye'de büyük bir potansiyel var'

Türkiye Innovation Week 2025'te Trendyol'dan yapay zekâ ve genç nüfus vurgusu

TIW 2025 Haliç Kongre Merkezi'nde sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), bu yıl 12'ncisi olarak Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Etkinlikte konuşan Trendyol Veri Bilimi Başkanı Nezir Alp, Türkiye'nin genç nüfusu ve teknolojiye olan ilgisine dikkat çekti. Alp, "Türkiye'de büyük bir potansiyel var esasında genç nüfusu anlamında ve çoğu kişi de teknolojiye meraklı, yapay zekaya meraklı."

Haberi Anadolu Ajansı duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 11’inci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week programında ''Yapay Zeka ile Yeni Küresel Rekabet: İş Dünyasının Dönüşümü'' konulu panel gerçekleştirildi. Teknoloji Yazarı Mehmet Serdar Kuzuloğlu, panelin moderatörlüğünü yaptı.