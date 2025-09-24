Türkiye Innovation Week 9-11 Ekim'de: "Tomorrow: Now" Haliç'te

YUNUS TÜRK - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Türkiye Innovation Week'in (TIW) 9-11 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now" temasıyla düzenleneceğini açıkladı.

Program ve katılım

Karavelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede etkinliğin her yıl yenilendiğini ve Türkiye’nin inovasyon vizyonunu dünyaya taşıyan en güçlü platformlardan biri olduğunu vurguladı. Etkinlik bünyesinde ana sahne, yan sahneler, dijital deneyim alanları, masterclass ve atölyeler yer alıyor.

Karavelioğlu: "Bu yıl da ana sahne, yan sahneler, dijital deneyim alanları, masterclass ve atölyelerle son derece zengin bir program sunuyoruz. 7 ayrı salonda 100’den fazla konuşmacıyı, binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyoruz. Dünyanın pek çok yerinde böylesine kapsamlı bir programa erişmek için hatırı sayılır bütçeler ayırmak gerekirken Türkiye Innovation Week’te tüm bu nitelikli içerikler kamusal fayda anlayışıyla herkes için ücretsiz, erişilebilir ve kapsayıcı biçimde hayata geçiriliyor."

Öne çıkan konular ve konuşmacılar

Etkinlikte yapay zekanın küresel rekabete etkisi, devlet vizyonları, Türkiye’nin yapay zeka atılımı, yaratıcı endüstrilerde tasarım dönüşümü, iş ve kariyer modellerinin evrimi ile milyar dolarlık yapay zeka girişimlerinin oluşturulması gibi stratejik başlıklar ele alınacak.

Karavelioğlu: "Toplamda 17 uluslararası ödülümüz bulunuyor. Bu özel ödülleri küresel etkinlik endüstrisini etkileyen bir başarı hikâyesi olarak görüyor ve onur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de küresel ölçekte stratejik ortaklıkları hayata geçirmeyi ve uluslararası etkileşim ağımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Karavelioğlu ayrıca etkinlikte uluslararası isimlerin yer alacağını belirterek: "Futbolun yaşayan efsanesi büyük maçların vazgeçilmez hakemi ve bugünün FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Türkiye Innovation Week’te yer alacak." dedi.

İnovaTİM ve inovasyon ekosistemi

2015'te bir kıvılcım olarak başlayan İnovaTİM, bugün Türkiye’nin en büyük açık inovasyon ekosistemlerinden biri haline geldi. Lise ve üniversite öğrencilerine inovasyon, yapay zeka, teknoloji, AR-GE ve girişimcilik eğitimleri veriliyor. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren İnoSuit ve kurumsal inovasyonu teşvik eden İnovaLİG gibi programlar da sürdürülen faaliyetler arasında yer alıyor.

Karavelioğlu, etkinliğin yalnızca üç günle sınırlı kalmadığını, yıl boyunca dijital etkileşim ağları, anketler, içerik paylaşımları ve yan etkinliklerle desteklendiğini belirtti ve inovasyon kültürünün toplumun tüm katmanlarına yayıldığını vurguladı.

Yeşil inovasyon ve GREENTİM

Karavelioğlu, Dünya Bankası desteğiyle yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TİM-TÜBİTAK Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük programının hayata geçirildiğini hatırlattı. Kurumlara sürdürülebilirlik sistemleri tasarlama, uygulama ve izleme konularında mentörlük sağlanıyor.

Karavelioğlu: "Yapay zeka destekli sürdürülebilirlik platformumuz GREENTİM, ihracatçı firmaların hizmetinde. Firmalar, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilir gelecek kapsamında ilgili analizleri, Türk Standartları Enstitüsü tarafından akredite edilen ISO 14064-1 standardı ile uyumlu karbon emisyon hesaplamaları ve raporlamaları yapabiliyor, farkındalık oluşturacak bilgi ve eğitimlere erişebiliyor. Şu anda 400’e yakın firma bulunuyor. 150 bin ihracatçımız bu hesaplamaları GREENTİM üzerinden yaptığında yaklaşık 500 milyon dolarlık tasarruf sağlamış olacağız."

Ayrıca, üniversite-sanayi iş birliğiyle sürdürülebilirlik altyapısının güçlendirilmesini hedefleyen ECOTİM programı için 19 ilden 92 firma başvurusu alınmış durumda.

İhracat, teknoloji ve gelecek vizyonu

Karavelioğlu, inovasyonun Türkiye’nin ihracatta ilk 10 ülke arasına girme hedefine hizmet eden en güçlü kaldıraçlardan biri olduğunu belirterek, ileri teknoloji üretimi, yapay zekâ uygulamaları, sürdürülebilir çözümler ve tasarım odaklı inovasyonun küresel pazarda rekabet üstünlüğü sağlayacak kritik alanlar olduğunu vurguladı.

Türkiye Innovation Week, deneyim alanları, projeler ve iş birlikleriyle bu dönüşümleri katılımcılarla buluşturarak, ülkenin inovasyon vizyonunu uluslararası sahnede sergilemeyi sürdürecek.