Türkiye Innovation Week başladı: TİM Başkanı Gültepe'den yapay zeka vurgusu

Türkiye Innovation Week başladı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Yapay zeka toplumun tüm alanlarını dönüştürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İnovasyon Haftası'nı yapay zeka ekseninde kurguladıklarını belirterek etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gültepe: "Artık yapay zeka, teknolojinin ötesine geçerek toplumun tüm alanlarını etkileyen stratejik bir dönüşüm aracı haline geldi. Bu dönüşüm, üretimden ihracata kadar her alanda yeni fırsatlar doğuruyor."

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 11’inci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week açılış programına katılarak konuşma yaptı.