Türkiye Innovation Week başladı: TİM Başkanı Gültepe'den yapay zeka vurgusu

İnovasyon Haftası yapay zeka ekseninde başladı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yapay zekanın toplumun tüm alanlarını etkileyen stratejik dönüşüm aracı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 13:35
Türkiye Innovation Week başladı: TİM Başkanı Gültepe'den yapay zeka vurgusu

Türkiye Innovation Week başladı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Yapay zeka toplumun tüm alanlarını dönüştürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İnovasyon Haftası'nı yapay zeka ekseninde kurguladıklarını belirterek etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gültepe: "Artık yapay zeka, teknolojinin ötesine geçerek toplumun tüm alanlarını etkileyen stratejik bir dönüşüm aracı haline geldi. Bu dönüşüm, üretimden ihracata kadar her alanda yeni fırsatlar doğuruyor."

TİM tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Anadolu Ajansı'nı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim...

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 11’inci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim...

İLGİLİ HABERLER

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Innovation Week 2025: AR-GE'ye 179 Milyar TL — Kılıçkaya'nın Açıklaması
2
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı
3
Kayseri Mobilya Fuarı'nda İhracat Başarısı Vurgulandı
4
Ankara’da 12 Bin TL teminat bedeli ödeyen arsayı kapacak! İhaleye son 7 gün kaldı
5
Türkiye Innovation Week 2025'te Trendyol: 'Türkiye'de büyük bir potansiyel var'
6
Gaziantep'te İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi Toplantısı
7
Bakan Bayraktar: Türkiye, Uygun Maliyetli Enerji İçin Yenilenebilir ve Nükleer Yatırımları Hızlandırıyor

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında