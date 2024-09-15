Türkiye İnovasyon Haftası'ndan TIW24 Anadolu Buluşmaları Başladı

İnovasyon Haftası'nın yeni etkinlikleri İzmir'de başladı. Bursa ve Gaziantep ile devam edecek.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:37
Türkiye İnovasyon Haftası'ndan TIW24 Anadolu Buluşmaları Başladı

Türkiye İnovasyon Haftası'nda Yeni Dönem: TIW24 Anadolu Buluşmaları

Türkiye İnovasyon Haftası (TIW), TIW24 Anadolu Buluşmaları adlı etkinlikle yenilikçi fikirlerin sahneye çıkmasına aracılık ediyor. İlk etkinlik İzmir'de gerçekleştirildi.

İlk Durağımız İzmir

Etkinliğin açılışında Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep gibi önemli isimler yer aldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın amacı, yerel değerleri küresel başarıya dönüştürecek çözümler geliştirmektir.

Öğrenciler Yenilikçi Fikirlerini Paylaştı

Etkinlikte, 5 üniversiteden 17 öğrenci, inovasyon ekosistemini güçlendirmek adına yeni fikirlerini sunma fırsatı buldu. Bu buluşmalar, yerel girişimcilerin yaratıcılığını gün yüzüne çıkaracak ve önümüzdeki yıl düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası'nın ana sahnesine projelerin güçlü bir başlangıç yapmasına olanak tanıyacak.

Gelecek İçin Yenilikçi Adımlar

Bundan sonraki duraklar 24 Eylül'de Bursa, hemen ardından 28 Eylül'de Gaziantep olacak. Buluşmalar, inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması için yeni yol haritaları oluşturmayı hedefliyor. Öğrenciler ve girişimcilerin görüşleriyle Türkiye'nin teknolojik atılımlarına farklı bakış açıları kazandırılacak.

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