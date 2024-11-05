Türkiye İş Ahlakı Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşecek

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi 9 Kasım'da İstanbul'da

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, 9 Kasım tarihinde İstanbul'da düzenlenecek. Zirve, iş ahlakında iyi uygulama örneklerini sergileme amacı taşıyor.

Anadolu Ajansı'nın Rolü

Bu önemli etkinlikte Anadolu Ajansı, global iletişim ortağı olarak yer alıyor. Kamuoyunun bilinçlenmesine katkıda bulunmak ve iş dünyasında etik standartların artırılmasına yönelik adımlar atmak için bir araya gelecek katılımcılar, çeşitli panellerde deneyimlerini paylaşacak. İş Ahlakının Önemi

İş ahlakı, bireylerin ve kuruluşların toplumla olan ilişkilerini sağlamlaştırır, güven ortamı oluşturur. Zirve, katılımcıların bu konudaki farkındalıklarını arttırmayı hedefliyor.