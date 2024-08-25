Türkiye İş Bankası 100. Yılını Kutluyor

Türkiye İş Bankası 100 Yaşında

Türkiye İş Bankası, 1924 yılında 2 şube ve 1 milyon lira sermaye ile faaliyete geçerek, bu yıl itibarıyla 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın gelişimi ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

100 Yılın Büyümesi ve Hedefler

Hakan Aran, Türkiye İş Bankası'nın mevcut durumda 20 bin çalışana, 1042 şubeye ve 285 milyar lira öz kaynak büyüklüğüne ulaştığını belirtti. Aran, bankanın 11 ülkede 22 yurt dışı şube ve 3 banka ile bölgesel bir banka konumuna geldiğini ifade etti.

Dijitalleşme ve İşCep'in Rolü

İş cep, bankanın dijitalleşme süreçlerinde kritik bir rol oynuyor. 14,7 milyon aktif müşteriye sahip İşCep uygulaması, günlük 6 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Aran, bu uygulamanın bankanın dijitalleşmesindeki en büyük güç olduğunu vurguladı.

Geleceğe Açılan Kapılar

Aran, ikinci yüzyılda dijital bankacılık alanında İngiltere ve Avrupa pazarlarına yönelerek, yeni işbirlikleri üzerinden küresel düzeyde büyümeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, İngiltere merkezli yeni bir dijital bankanın kuruluş çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Hakan Aran, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm stratejilerinin önemine dikkat çekerek, 2035 hedefini 2026’ya çekerek, karbon ayak izinin sıfırlanması yönünde hızlı adımlar attıklarını açıkladı. Ayrıca, “100 Köye İnternet” projesi gibi sosyal sorumluluk projelerinin de önemine vurgu yaptı.

Sonuç ve Beklentiler

İş Bankası, 100 yıllık geçmişi ve tecrübesi ile gelecekte de yeniliklere imza atmaya devam edeceğini, hem dijitalleşme hem de sürdürülebilirlik alanındaki projeleriyle sektördeki liderliğini sürdüreceğini bildirdi.

Bankanın 100. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilecek etkinlikler, bankanın hem tarihine hem de geleceğine ışık tutacak.