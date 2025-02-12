Türkiye İş Bankası 2024'te 45,5 Milyar Lira Net Kar Açıkladı

Türkiye İş Bankası, 2024'te Rekor Kar Elde Etti

Türkiye İş Bankası, 2024 yılını 45,5 milyar lira net kar ile kapattı. Bankanın, 2024 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü, bir önceki yılın sonuna göre %35,5 artış göstererek 3,3 trilyon liraya ulaştı. Bu başarı, Türkiye’nin en büyük özel bankası olma konumunu pekiştirdi.

Ekonomiye Sağlanan Katkılar

İş Bankası, ekonomiye sağladığı kaynak tutarını 1,7 trilyon lira nakdi ve 582,7 milyar lira gayri nakdi kredilerle birlikte, toplamda 2,3 trilyon liraya yükseltti. Banka, geniş ürün portföyü ve yaygın dağıtım ağı ile birlikte mevduat hacmini de 2,1 trilyon lira olarak açıkladı.

Uluslararası Başarılar ve Sürdürülebilirlik

Türkiye İş Bankası, 2025 yılı için yapılan ilk ihraç olan 500 milyon dolar tutarındaki işlemle dikkat çekti. İşlem, %9,125 kupon faiz oranı ile gerçekleştirildi ve Türk bankaları tarafından ihraç edilmiş Eurotahviller arasında en düşük kupon faizine sahip oldu.

Ayrıca, bankanın Kasım ayında 1,1 milyar dolar tutarında, 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi imzaladığı bildirildi. Bu adım, bankanın uluslararası piyasalarda gösterdiği güvenin yanı sıra, karbonsuzlaşma hedefleri ve sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini pekiştirdi.

Stratejik İhtisas Şubeleri

Türkiye İş Bankası, tarım ve girişimcilik gibi alanlarda geleneksel şubelerden ayrışacak ihtisas şubeleri açmaya devam ediyor. Kuruluşunun 100. yılında, stratejik öneme sahip turizm sektörüne hitap etmek amacıyla ilk Turizm İhtisas Şubesi Antalya’da faaliyete geçti.

Gelecek Hedefleri ve Vizyonu

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, iklim değişikliği, yapay zeka, kültür-sanat, eğitim ve çevre gibi alanlarda önemli projelere imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Aran, ikinci yüzyıllarına güçlü bir giriş yaptıklarını vurgulayarak, bankanın her zaman daha fazlası olmaya, topluma katkıda bulunmaya ve kalıcı değerler yaratmaya devam edeceğini ifade etti.