Türkiye İş Bankası 34,7 Milyar Lira Net Kâr Açıkladı

Türkiye İş Bankası'nın Yıllık finansal sonuçları

Türkiye İş Bankası, 2024 Eylül ayında net kârının 34,7 milyar lira olduğunu duyurdu. Hakan Aran, İş Bankası Genel Müdürü, bu başarıyı kutlarken, "İş Bankası, 100. yılında genç ve dinamik bir girişim olarak, ikinci yüzyılına emin ve sağlam adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Finansal Büyüklükler

Bankanın öz kaynağı 291 milyar lira olurken, aktif büyüklüğü ise 3,2 trilyon lira seviyesine ulaştı. Eylül ayı itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,6 trilyon lira ve gayrinakdi kredi hacmi 539 milyar lira olarak kaydedildi. Toplam kaynak tutarı ise 2,1 trilyon lira olarak belirlendi.

Yeni Yatırım Fonları

İş Bankası, Türkiye'nin ilk yatırım fonu olan TI1 - İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonunu kurarak, 100 milyar lira eşiğini aşan ilk TL yatırım fonu unvanını kazandı.

Mevduat Büyümesi ve Yurt Dışı Kaynaklar

2024 Eylül döneminde, toplam mevduat hacmi önceki yıla göre %23,4 artarak 2,1 trilyon lira seviyesine ulaştı. Türk Lirası mevduat hacmi ise %28,9 oranında artış gösterdi ve 1,1 trilyon lira seviyesine yükseldi. Ayrıca, yurtdışından sağlanan kaynak toplamı 4 milyar ABD doları olarak açıklandı.

Sürdürülebilir Projeler

Hakan Aran, bankanın sürdürülebilirlik projeleri hakkında bilgi vererek, 2 Kasım’da Samsun’da başlattıkları ‘81 İlde 81 Orman Projesi’ni duyurdu. Bu kapsamda 5 yıl içinde toplam 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 3 Kasım’da verilen 46. İstanbul Maratonu startı, dayanıklılık ve dayanışmayı simgelerken, İş Bankası'nın bu yılki hedefleri arasında yer alıyor.

Aran, "Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemiz için bir bankadan fazlası olduğumuza inanıyoruz" diyerek bankanın sosyal ve ekonomik katkılarını vurguladı.