Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

Türkiye İş Bankası yeni bir ilan yayımladı! Diyarbakır’ın gözde semtlerinden Kayapınar’da daire satışı yapacağını duyuran banka, 3+1 nitelikteki daireyi ilana koydu. İlana başvuruların nasıl yapılacağını da açıklayan Türkiye İş Bankası, tüm detayları netleştirdi. Başvuru yöntemlerini aktaran Türkiye İş Bankası, bu kapsamda başlangıç bedeli ile teminat bedellerini de açıkladı. İşte Türkiye İş Bankası tarafından yayımlanan yeni daire ilanı…

Diyarbakır'ın gözde semtlerinden Kayapınar'da, modern yaşamın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte 3+1 daire satışa sunuldu. Bu geniş ve ferah daire, Peyas Mahallesi'nde yer alıyor. Brüt 145 metrekarelik bu daire, geniş odaları ve ferah salonuyla konforlu bir yaşam sunuyor. Bireysel doğal gaz sistemiyle ısınan daire, 2001 yılında inşa edilmiş ve betonarme yapıya sahip. Bina içerisinde asansör bulunmakta olup, daire 7. katta yer almaktadır. Hasar kaydında az hasarlı olarak görülen daire, taşınmaya hazır durumda.

Kayapınar'ın merkezi konumunda yer alan bu daire, Fırat Bulvarı üzerinde olup, çevresinde alışveriş merkezleri, okullar ve sağlık kuruluşları gibi sosyal olanaklar bulunuyor. Hem yatırım hem de oturum amacıyla tercih edilebilecek ideal bir seçenek sunuyor.





Daire nerede, dairenin özellikleri neler?

Türkiye İş Bankası tarafından sunulan Diyarbakır’daki daire ilanına ilişkin detaylar şöyle sıralanıyor:

Konum: Diyarbakır, Kayapınar, Peyas Mahallesi, Fırat Bulvarı, Herdem 1 Apartmanı (A Blok), No: 33, Kat: 7, Daire No: 28



Kategori: Konut



Konut Tipi: Apartman Dairesi



Oda Sayısı: 3 oda, 1 salon



Metrekare: 145 m² (Brüt)



Isınma Tipi: Kombi (Doğalgaz)



Yapı Durumu: İkinci el, betonarme



Bina İnşa Yılı: 2001



Bulunduğu Kat: 7. kat



Asansör: Mevcut



Tapu Durumu: Kat irtifakı



Krediye Uygunluk: Bilinmiyor



Kullanım Durumu: Dolu



Hasar Durumu: Az hasarlı

Türkiye İş Bankası’nın açtığı daire ilanı kapsamında başlangıç, teminat ve minimum artış bedelleri de belirlendi. Bu kapsamda ihale ile satışı yapılacak olan dairenin detayları şöyle oldu: