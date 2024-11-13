Türkiye, Küresel Nükleer Enerji Hedefine Katıldı

Türkiye, Küresel Nükleer Enerji Kapasitesini Üç Katına Çıkaracak

Türkiye, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050 yılına kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldığını duyurdu. Bu açıklama, Dün Dünya Nükleer Birliği'nden geldi ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamındaki Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde yapıldı.

Etkinlikte, Türkiye dahil olmak üzere 6 ülke daha Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonunu imzaladı. Bu ülkeler arasında El Salvador, Kazakistan, Kenya, Kosova ve Nijerya da yer aldı. Bu anlaşma ile birlikte, 2050 yılına kadar küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefleyen ülke sayısı 31'e yükseldi.

Geçtiğimiz yıl, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen COP28'de, ABD öncülüğündeki ülkeler, topluca nükleer enerjinin kilit rolüne dikkat çekerek, 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için bu taahhüde imza atmışlardı. Nükleer enerji sektörüne duyulan ihtiyaç ayrıca, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması açısından kritik olarak değerlendirildi.

Bu gelişmeler, dünya genelinde nükleer enerjiye yapılan yatırımların ve politikaların önemini artırırken, Türkiye’nin bu süreçteki rolü de dikkat çekici bir şekilde öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.