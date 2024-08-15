Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Limanlarında Yük Elleçleme Miktarı 313 Milyon Tona Ulaştı

Türkiye'de limanlarda yapılan yük elleçleme miktarı 7 ayda 313 milyon tonu aştı, konteyner taşımacılığında artış gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:10
Türkiye Limanlarında Yük Elleçleme Miktarı 313 Milyon Tona Ulaştı

Türkiye Limanlarında Yük Elleçleme Miktarı 313 Milyon Tona Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ocak-temmuz dönemi denizcilik istatistiklerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada bu yılın ilk yedi ayında Türkiye limanlarında toplam 313 milyon 269 bin 412 ton yük elleçlendiğini belirtti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7’lik bir artış göstermekte. Ayrıca, elleçlenen konteyner miktarının da yüzde 9,5 artarak 7 milyon 881 bin 828 TEU'ya ulaştığını kaydetti.

Deniz Ticaretinin Önemi

Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinde daha fazla pay alması için gereken çalışmaların sürdüğünü vurgu yaptı. Denizcilik sektöründeki gelişmelerin ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Temmuz Ayı Rakamları

Temmuz ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı ise 44 milyon 85 bin 87 ton olarak kaydedildi. Yurt dışı limanlarına giden yük miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 11 milyon 892 bin 9 ton oldu.

Yük Cinslerindeki Değişim

Daha fazla artış gösteren yük cinsi demir cevheri ve konsantreleri iadelerinin ardından, limanlardan 1 milyon 465 bin 465 ton yukarıda belirtmiş bulunmaktayız. Temmuz ayında ayrıca portland çimento yük cinsi yeterli talep görerek 762 bin 325 ton ile en çok taşınan yükler arasında yer aldı.

Yük Taşımacılığı ve Ülkeler Arasındaki Dağılım

Temmuz ayında Türkiye'den en fazla yük taşıması İtalya'ya yapıldı. İspanya ve ABD, bu taşımaların ardından takip eden diğer ülkeler oldu. Öte yandan, deniz yoluyla gelen yüklerin %8’i Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Konteyner Elleçleme Verileri

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 100 bin 338 TEU oldu. Yılın ilk yedi ayında ise konteyner taşımacılığı %9,5 artış göstererek 7 milyon 881 bin 828 TEU’ya ulaştı.

Bakan Uraloğlu, yapılan bu yatırımlar ve atılımlarla Türkiye’nin deniz ticaretinde daha da güçleneceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!