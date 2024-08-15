Türkiye Limanlarında Yük Elleçleme Miktarı 313 Milyon Tona Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ocak-temmuz dönemi denizcilik istatistiklerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada bu yılın ilk yedi ayında Türkiye limanlarında toplam 313 milyon 269 bin 412 ton yük elleçlendiğini belirtti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7’lik bir artış göstermekte. Ayrıca, elleçlenen konteyner miktarının da yüzde 9,5 artarak 7 milyon 881 bin 828 TEU'ya ulaştığını kaydetti.

Deniz Ticaretinin Önemi

Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinde daha fazla pay alması için gereken çalışmaların sürdüğünü vurgu yaptı. Denizcilik sektöründeki gelişmelerin ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Temmuz Ayı Rakamları

Temmuz ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı ise 44 milyon 85 bin 87 ton olarak kaydedildi. Yurt dışı limanlarına giden yük miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 11 milyon 892 bin 9 ton oldu.

Yük Cinslerindeki Değişim

Daha fazla artış gösteren yük cinsi demir cevheri ve konsantreleri iadelerinin ardından, limanlardan 1 milyon 465 bin 465 ton yukarıda belirtmiş bulunmaktayız. Temmuz ayında ayrıca portland çimento yük cinsi yeterli talep görerek 762 bin 325 ton ile en çok taşınan yükler arasında yer aldı.

Yük Taşımacılığı ve Ülkeler Arasındaki Dağılım

Temmuz ayında Türkiye'den en fazla yük taşıması İtalya'ya yapıldı. İspanya ve ABD, bu taşımaların ardından takip eden diğer ülkeler oldu. Öte yandan, deniz yoluyla gelen yüklerin %8’i Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Konteyner Elleçleme Verileri

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 100 bin 338 TEU oldu. Yılın ilk yedi ayında ise konteyner taşımacılığı %9,5 artış göstererek 7 milyon 881 bin 828 TEU’ya ulaştı.

Bakan Uraloğlu, yapılan bu yatırımlar ve atılımlarla Türkiye’nin deniz ticaretinde daha da güçleneceğini belirtti.