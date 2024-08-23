Türkiye Logistics Summit 2023, İstanbul'da Gerçekleşecek

Türkiye Logistics Summit 2023, İstanbul'da Düzenleniyor

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından düzenlenecek olan Türkiye Logistics Summit, 23 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’daki Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleştirilecek. Zirve, Türkiye'nin lojistik sektöründeki en etkili isimleri ve paydaşlarını buluşturarak sektöre yön verecek önemli buluşmalardan biri olacak.

Yenilikçi Çözümler ve Gelecek Vizyonları

UTİKAD'ın ana sponsorluğunu Turkish Cargo üstlenecek. Etkinlik, sektördeki en güncel gelişmeleri ve yenilikçi çözümleri bir araya getirerek, lojistik dünyasındaki geleceğin vizyonlarını paylaşmayı amaçlıyor. Zirve, ayrıca küresel lojistik alanında güçlü bir ağ kurmayı hedefliyor.

Panel Konuları ve Katılımcılar

Etkinlik kapsamında "Tedarik Zincirinde İnovatif Yaklaşımlar", "Yapay Zeka ve Dijitalleşme", "Sürdürülebilir Lojistik" ve "E-Ticaret" konulu paneller düzenlenecek. Lojistik hizmet sunan firmalar, tedarik zinciri yöneticileri, teknoloji ve e-ticaret şirketleri ile akademik çevrelerden katılımcıların yer alacağı bu paneller, sektör profesyonelleri için bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu oluşturacak.

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin'in Açıklamaları

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, Türkiye'nin transit bir merkez olma hedefini desteklediklerini belirterek, zirvenin sektör için önemli bir değer katacağını söyledi. Engin, "Türkiye’nin en önemli lojistik buluşması olan Türkiye Logistics Summit, sektöre yön verecek yenilikçi çözümler ve stratejik iş birlikleri için önemli bir fırsat sunacak. Lojistik sektörümüz, 100 milyar dolarlık pazar payı ile küresel pazarda 11. sırada yer alıyor ve hizmet ihracatımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor," dedi.