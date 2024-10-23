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Türkiye Lojistik Zirvesi: Geleceğin Lojistik Vizyonu

Türkiye Lojistik Zirvesi başladı; Ulaşım ve altyapıda dönüm noktaları ve hedefler masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:50
Türkiye Lojistik Zirvesi: Geleceğin Lojistik Vizyonu

Türkiye Lojistik Zirvesi Başladı

Hızla gelişen lojistik sektörü, Türkiye'de önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İstanbul’da düzenlenen zirvede ülkenin lojistik altyapısının gücünü ve geleceğini vurguladı.

Ulaşımda Büyük Gelişmeler

Ünüvar, konuşmasında Türkiye'nin 81 ilinin 77'sinin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını belirtti. 2002 yılında sadece 1714 kilometre olan otoyol ağı, 22 yıl içinde 3 bin 796 kilometreye ulaştı. Bu sayede yıllık 197 milyar lira ekonomik fayda sağlanıyor.

Orta Koridor ve Mega Projeler

Küresel gelişmelerin, Orta Koridor’un stratejik önemini artırdığına dikkat çeken Ünüvar, ülkenin Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi büyük projelerle bu hedefe katkı sağladığını aktardı.

Kalkınma Yolu Projesi

Kalkınma Yolu Projesi, Avrupa'nın her yerine kesintisiz ulaşım amacı güdüyor ve 2030’da tamamlanması planlanıyor. Proje, 1200 kilometrelik yeni otoyol ve demir yolunu içeriyor.

Başka Projeler ve Gelecek Hedefleri

Ünüvar, 2025 yılı itibarıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu projesine başlayacaklarını belirtti. Hem kara yolu hem de demir yolundaki kapasite artışının hedeflendiğini açıkladı.

Global Ticaretin Dönüşümü

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, globalleşmenin dünya ticaretini değiştirdiğini ve Türkiye'nin dış ticaret hacminin son 10 yılda kayda değer bir artış gösterdiğini aktardı. 2013'te 422 milyar dolar olan dış ticaret bu yıl 617 milyar doları geçti.

Intermodal Taşımacılığın Önemi

Gültepe, intermodal taşımacılığı vurgulayarak, bu sistemin ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını ve çevresel sürdürülebilirliği sağladığını belirtti. Türkiye'nin toplam yük taşımacılığının yüzde 74'ü deniz yoluyla gerçekleşiyor.

Sonuç ve Beklentiler

Türkiye, güçlü lojistik sistemleri ile dünya pazarında varlık gösterme hedefindedir. TİM, bu alanda 2022 Global Lojistik Endeksi'nde 38. sıraya yükselerek hedefini ilk 10 arasında yer almak olarak belirlemiştir.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinin (UTİKAD) düzenlediği Türkiye...

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinin (UTİKAD) düzenlediği Türkiye Lojistik Zirvesi (Türkiye Logistics Summit), İstanbul'da başladı. Zirveye katılan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, konuşma yaptı.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinin (UTİKAD) düzenlediği Türkiye...

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinin (UTİKAD) düzenlediği Türkiye Lojistik Zirvesi (Türkiye Logistics Summit), İstanbul'da başladı. Zirveye katılan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, konuşma yaptı.

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