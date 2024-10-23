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Türkiye Lojistik Zirvesi: Hava Kargo Sektöründeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu

Türkiye Lojistik Zirvesi'nde hava kargo sektörünün önemi ve inovatif yaklaşımlar ele alındı. Ali Türk, İstanbul'u transit merkez yapmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:09
Türkiye Lojistik Zirvesi: Hava Kargo Sektöründeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu

Türkiye Lojistik Zirvesi Başladı

İstanbul'da yapılan Türkiye Lojistik Zirvesi'nde Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, hava kargo pazarındaki başarıları ve Türk ihracatına katkılarını paylaştı.

Ali Türk: "Dünya Hava Kargo Pazarında Üçüncüyüz"

Ali Türk, "Turkish Cargo olarak bizler de ülkemizin ürettiğini ve ihraç ettiğini dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için çalışıyoruz. Dünya hava kargo pazarında üçüncü sıraya yükselmenin gururunu yaşıyoruz," dedi. Türk, sektörün, sanayicileri ve yurtdışı pazarlarla buluşturan kritik bir köprü misyonu üstlendiğine dikkat çekti.

Ülkemizin Coğrafi Avantahları

Türk, ayrıca Türkiye'nin coğrafi konumunu ve İstanbul'un transit ticaret merkezi olma potansiyelini vurguladı: "Doğru yatırımlarla İstanbul'un bir transit hub merkezi olabileceğine inanıyoruz. Buradan ekonomik değer yaratabiliriz," şeklinde konuştu.

Tedarik Zinciri ve İnovasyon

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, tedarik zincirinde inovatif yaklaşımların önemine değinerek, "Esnek ve dayanıklı tedarik zinciri oluşturmak, işletmelerin sürdürülebilirliği için elzemdir," diye belirtti. Türkiye'nin coğrafi konumunun yerli ve yabancı yatırımları çekmek için fırsatlar sunduğunu, çok uluslu lojistik ağlarının entegrasyonunun büyük bir sinerji yarattığını ifade etti.

Geçmişten Günümüze Lojistik İnovasyonları

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Turgut Erkeskin, lojistikteki değişimin tarihî süreçteki yeniliklerle derin bir bağlantısı olduğunu belirtti. "Lojistikte inovasyon, insanlık tarihinin derinliklerine kadar uzanıyor. Bu, teknoloji ve süreçlerde sürekli bir evrimdir," dedi.

Zirvede konuşmalar, Türkiye'nin lojistik gücünün artırılmasına yönelik stratejilere ve hedeflere odaklandı. Lojistik sektörünün geleceğinin, güçlü coğrafi pozisyon, dinamik iş gücü ve yenilikçi yatırımlarla şekilleneceği vurgulandı.

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