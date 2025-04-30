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Türkiye, Macaristan ile İmtiyaz Anlaşması İmzaladı

Türkiye, Macaristan'la hidrokarbon arama hakkı için imtiyaz anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:40
Türkiye, Macaristan ile İmtiyaz Anlaşması İmzaladı

Türkiye ve Macaristan Arasında Tarihi İmtiyaz Anlaşması

Türkiye, Macaristan ile imzalanan imtiyaz anlaşması sayesinde ülkedeki sahalardaki ortaklığını resmileştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu anlaşmanın önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Macaristan'ın Enerji Arama Hakları

Bakan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan'ın Buzsak ve Tamasi kara bloklarında hidrokarbon arama hakkı elde edildiğini belirtti. Bu hakkın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile MOL Group arasında gerçekleşen "Ortak Teklif Verme Anlaşması" çerçevesinde kazanıldığını ifade etti.

İşbirlikleri ve Gelecek Hedefleri

Bayraktar, Budapeşte'deki çalışma ziyareti sırasında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelerek petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde işbirlikleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "Bu işbirliğinin sonucu olarak 2024'te TPAO ile MOL Group arasında imzaladığımız anlaşma bazında katıldığımız ihale süreci başarıyla sonuçlandı," dedi.

Bakan Bayraktar, "Bugün imzaladığımız 'İmtiyaz Anlaşması' ile sahadaki ortaklığımızı resmileştirdik. Atılan imzaların iki ülke için de yeni fırsatlara kapı aralamasını ve hayırlı olmasını diliyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

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