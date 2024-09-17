Türkiye Madenciler Derneği'nden İş Güvenliği Vurgusu

İş Güvenliği Kültüründe Değişim Gerekliliği

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, madencilik sektöründe iş güvenliğinin önemi üzerine dikkat çekti. Yılmaz, "Madencilikte sıfır kaza hedefine ulaşabilmek için öncelikle iş güvenliği kültürünü köklü bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Madencilik Sektörünün Önemi

Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik ve stratejik açıdan kritik bir sektörü olan madencilikte iş güvenliği ve acil kurtarma faaliyetlerinin en üst düzeyde olması gerektiğine vurgu yaptı. "Ekiplerin her türlü doğal afete hazır olması hepimizin ortak sorumluluğu" diye ekledi.

Bu bağlamda, sektör paydaşlarının daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, madencilik alanında alınacak önlemlerin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.