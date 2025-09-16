Türkiye Madenciliği, 'Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru' ile küresel standartlara uyum sağlıyor

DUYGU ALHAN -

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) ile Kanada Madenciler Birliği (MAC) arasında imzalanan işbirliği protokolü, "Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru (Towards Sustainable Mining)" programının Türkiye'ye uyarlanmasını sağlayarak Türk madencilik sektöründe yeni bir standartlaşma sürecini başlatıyor.

İmzalanan sorumlu madencilik protokolü, sektörün çevresel ve sosyal risklerini daha etkin yönetmeyi, uluslararası madencilik standartlarıyla uyumu artırmayı ve toplumla ilişkilerden finansmana erişime kadar geniş bir dönüşümü hedefliyor. Protokol; çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında ortak standartlar oluşturarak risklerin önceden belirlenip yönetilmesini, tesislerin öz değerlendirmeleri ve bağımsız denetimlerle şeffaf raporlama kültürünün yerleşmesini amaçlıyor.

Protokol ayrıca, sektörde sivil toplum kuruluşları, sendikalar, akademi ve sektör temsilcileri arasında düzenli iletişim zemini oluşturacak; şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırarak yeni yatırımların önünü açacak ve sektörün ekonomik katkısını artırmayı hedefleyecek.

Beş yıllık uygulama takvimi

Başlatılan sorumlu madencilik protokolü, beş yıllık bir takvim doğrultusunda hayata geçirilecek. İlk yıl TMD ve MAC tarafından maden şirketlerine eğitimler verilecek ve Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru protokolleri Türkiye'nin koşullarına göre revize edilecek. İkinci yıldan itibaren tesisler söz konusu protokolleri uygulamaya başlayacak.

Üçüncü yılda tesisler ilk öz değerlendirmelerini yaparak raporlarını yalnızca TMD ile paylaşacak; bu aşama eğitim ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarını ortaya koyacak. Dördüncü yılda ikinci öz değerlendirmeler yapılacak ve sektörün toplu sonuçları TMD tarafından anonim şekilde kamuoyuna açıklanacak. Kamuya açık raporlamalar beşinci yılda başlayacak ve bu yıldan itibaren tesis düzeyinde bağımsız denetimler devreye girecek.

"Madenciyim" diyen herkesin bir standardı olacak

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, toplumun madencilik sektörüyle ilgili olumsuz algısını yıkmak için sorumlu madencilik anlayışının güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, bu sebeple MAC ile temasa geçildiğini ifade ederek, "Amacımız Kanada'daki sistemi buraya getirmek değil. 'Madenciyim' diyen herkesin bir standardı olduğunu bilmesini istiyoruz. Elbette bir anda hepsini uygulamak mümkün olmayabilir. Ancak ülke gerçekleriyle uyumlu şekilde, aşamalı bir yaklaşımla algıyı doğru yönde geliştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yılmaz, madencilik sektörünün gayri safi milli hasıla içerisindeki payının yükselmesi gerektiğine dikkat çekerek, protokol sayesinde geliştirilecek standartların ülkenin kredibilitesini artıracağını söyledi. Ayrıca Yılmaz, sektöre yatırım çekme hedefini vurgulayarak, "Hedefimiz, sektörü yerli ve yabancı yatırımcı için güvenilir ve kredibilitesi yüksek bir alan haline getirmek. Bunun için standartları belli, doğru bir sektör imajı yakalamamız gerekiyor. Madenciliğin dış ticaret açığındaki payı yaklaşık 60 milyar dolar. Bu sektörü doğru yönetmek, ülkeye yapılacak en önemli hizmetlerden biri." ifadelerini kullandı.

İşbirliğinin yatırım etkisi

MAC Başkanı Pierre Gratton da protokolün Türk madencilik sektörünü olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Kanada'da karşılaştığımız zorluklar, Türkiye'de veya başka ülkelerde karşılaşılanlardan çok farklı değil. Hepimiz benzer konularla ilgileniyoruz, ister iş güvenliği, ister atık yönetimi, ister çevre koruma olsun, aynı sorunlarla uğraşıyoruz. Bu nedenle uzun yıllar boyunca madencilik için geliştirdiğimiz iyi uygulama standartlarının Türkiye'ye fayda sağlayacağını düşünüyorum."

Gratton, ayrıca işbirliğinin yatırım çekiciliğine katkısına dikkat çekerek, "Türkiye, sıfırdan başlamak yerine bizim bıraktığımız yerden devam edebilir ve bu standartları kendi koşullarına uyarlayabilir. Bence bu büyük bir avantaj." dedi ve ekledi: "Bu işbirliği Türkiye'yi yatırım açısından daha cazip hale getiriyor. 5 yıllık bir anlaşma ve kimse yarın hemen sonuç beklememeli, ama bence bu, dönüştürücü bir süreç. Türk sanayisi Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru projesine bağlı kalırsa, 5–10 yıl içinde tamamen değişecek ve kendi başarısıyla gurur duyacak."

İmzalanan protokol, sektörde uyum ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak üzere notlandırma ve yıllık raporlama sistemleriyle ölçülebilir hedefler getiriyor; kamuoyu, kamu kurumları ve finans kuruluşları nezdinde güvenilirliğin artırılmasını amaçlıyor.