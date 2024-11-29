Türkiye, Medikal Turizmde Dünyanın İlk 5'inde!

Türkiye Medikal Turizminde Küresel Bir Oyuncu

Medikal Estetik Tıp Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş, Türkiye’nin sağlık hizmetleri ihracatında dünyada ilk 10’da, medikal turizmde ise ilk 5’te yer aldığını vurguladı. Bu bağlamda, Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Medikal Estetik Kongresi, Antalya’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Uluslararası Kongrede Güncel Konular Tartışıldı

Kongrede, Türkiye’de medikal estetiğin dinamikleri, yenilikler ve merdiven altı uygulamalara yönelik alınan önlemler üzerinde duruldu. Mezoterapi, doğru beslenme, dolgu ve saç ekimi gibi konular da çeşitli bildiri sunumları ile ele alındı.

Türkiye'nin Avantajları ve Hedefler

Dr. Savaş, Türkiye’nin ileri teknolojiler, nitelikli sağlık personeli ve gelişmiş sağlık kuruluşlarıyla önemli bir merkez haline geldiğini belirtti. Türkiye, medikal estetik alanında global bir oyuncu olarak öne çıkmakta. 2024 yılı sonuna kadar 2 milyon sağlık turisti ve 3 milyar dolar gelir hedefleniyor.

Türkiye’de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Projesi raporuna göre, Türkiye’nin bu başarıyı devam ettirebilmesi için farkındalığın artması ve doğru uygulamaların yaygınlaşması gerekiyor.

Merdiven Altı Uygulamalara Dikkat!

Medikal estetik alanında özellikle mezoterapi, PRP, dolgu ve botoks uygulamalarının ilgi gördüğünü ifade eden Savaş, merdiven altı uygulamalar konusuna da dikkat çekti. Bu tür uygulamaların, ruhsatsız ve sağlık kuruluşu olmayan yerlerde gerçekleştirildiğini belirterek, tüketicileri bu yerlerden kaçınmaları konusunda uyardı.

MESTDER Başkan Yardımcısı Dr. Alp Mamak, son yıllarda medikal estetik uygulamalarına artan ilginin altını çizerken, derneğin genel sekreteri Dr. Bora Özcan popüler dudak dolgusu uygulamaları hakkında bilgileri paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Medikal Estetik Tıp Derneği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen "Uluslararası Medikal Estetik Kongresi", Antalya’da bir otelde gerçekleştirildi. Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş (fotoğrafta), Türkiye'nin, sağlık hizmetleri ihracatında dünyada ilk 10’da, medikal turizmde ise ilk 5’te yer aldığını belirtti.

Medikal Estetik Tıp Derneği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen "Uluslararası Medikal Estetik Kongresi", Antalya’da bir otelde gerçekleştirildi. Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş (fotoğrafta), Türkiye'nin, sağlık hizmetleri ihracatında dünyada ilk 10’da, medikal turizmde ise ilk 5’te yer aldığını belirtti.