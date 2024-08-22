Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları Güncel Rakamlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da döviz kurlarını belirledi. Aşağıda güncel döviz kurları yer almaktadır:
Döviz Kurları
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|ABD DOLARI
|33.8506
|33.9116
|33.8269
|33.9625
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.7645
|22.9129
|22.6598
|23.0504
|DANİMARKA KRONU
|5.0463
|5.0711
|5.0427
|5.0827
|EURO
|37.7158
|37.7838
|37.6894
|37.8404
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.3038
|44.5348
|44.2728
|44.6016
|İSVİÇRE FRANGI
|39.6789
|39.9337
|39.6194
|39.9936
|İSVEÇ KRONU
|3.3000
|3.3342
|3.2977
|3.3418
|KANADA DOLARI
|24.8919
|25.0042
|24.7998
|25.0992
|KUVEYT DİNARI
|110.1920
|111.6339
|108.5391
|113.3084
|NORVEÇ KRONU
|3.2057
|3.2273
|3.2035
|3.2347
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.0215
|9.0378
|8.9539
|9.1056
|JAPON YENİ
|23.1922
|23.3457
|23.1063
|23.4344
|BULGAR LEVASI
|19.1756
|19.4265
|RUMEN LEYİ
|7.5362
|7.6348
|RUS RUBLESİ
|0.3684
|0.3732
|İRAN RİYALİ
|0.0081
|0.0082
|ÇİN YUANI
|4.7168
|4.7785
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1207
|0.1223
|KATAR RİYALİ
|9.2310
|9.3518
|GÜNEY KORE WONU
|0.0251
|0.0255
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|19.7797
|20.0385
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.1647
|9.2846
Çapraz Kurlar
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|ABD DOLARI
|1.4835
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.6977
|DANİMARKA KRONU
|0.8512
|İSVİÇRE FRANGI
|10.21
|İSVEÇ KRONU
|145.61
|JAPON YENİ
|1.3581
|KANADA DOLARI
|10.53
|NORVEÇ KRONU
|3.7522
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.11
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.3110
|KUVEYT DİNARI
|3.2736
Bilgi için
Özel Çekme Hakkı (SDR) döviz cinsi için 1.34705 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Özel Çekme Hakkı (SDR) Türkiye Lirası karşılığı ise 45.6396 olarak açıklanmıştır.