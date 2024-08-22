Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları Güncel Rakamlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da döviz kurlarını belirledi. Aşağıda güncel döviz kurları yer almaktadır:

Döviz Kurları

Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış ABD DOLARI 33.8506 33.9116 33.8269 33.9625 AVUSTRALYA DOLARI 22.7645 22.9129 22.6598 23.0504 DANİMARKA KRONU 5.0463 5.0711 5.0427 5.0827 EURO 37.7158 37.7838 37.6894 37.8404 İNGİLİZ STERLİNİ 44.3038 44.5348 44.2728 44.6016 İSVİÇRE FRANGI 39.6789 39.9337 39.6194 39.9936 İSVEÇ KRONU 3.3000 3.3342 3.2977 3.3418 KANADA DOLARI 24.8919 25.0042 24.7998 25.0992 KUVEYT DİNARI 110.1920 111.6339 108.5391 113.3084 NORVEÇ KRONU 3.2057 3.2273 3.2035 3.2347 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.0215 9.0378 8.9539 9.1056 JAPON YENİ 23.1922 23.3457 23.1063 23.4344 BULGAR LEVASI 19.1756 19.4265 RUMEN LEYİ 7.5362 7.6348 RUS RUBLESİ 0.3684 0.3732 İRAN RİYALİ 0.0081 0.0082 ÇİN YUANI 4.7168 4.7785 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1207 0.1223 KATAR RİYALİ 9.2310 9.3518 GÜNEY KORE WONU 0.0251 0.0255 AZERBAYCAN YENİ MANATI 19.7797 20.0385 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.1647 9.2846

Çapraz Kurlar

Döviz Cinsi Çapraz Kur ABD DOLARI 1.4835 AVUSTRALYA DOLARI 6.6977 DANİMARKA KRONU 0.8512 İSVİÇRE FRANGI 10.21 İSVEÇ KRONU 145.61 JAPON YENİ 1.3581 KANADA DOLARI 10.53 NORVEÇ KRONU 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.11 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3110 KUVEYT DİNARI 3.2736

Bilgi için

Özel Çekme Hakkı (SDR) döviz cinsi için 1.34705 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Özel Çekme Hakkı (SDR) Türkiye Lirası karşılığı ise 45.6396 olarak açıklanmıştır.